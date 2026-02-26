Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu oficiali europeni la Bruxelles

Premierul Ilie Bolojan se află joi, 26 februarie 2026, într-o vizită oficială la Bruxelles, unde urmează să se întâlnească cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și alți oficiali europeni de rang înalt.

Ilie Bolojan va discuta la Bruxelles despre implementarea PNRR și prioritățile României în contextul viitorului cadru financiar multianual post-2028. Prima întâlnire a premierului este cu Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, responsabilă pentru drepturi sociale, competențe și locuri de muncă de calitate.

Ulterior, oficialul român va discuta cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie, iar agenda zilei include și o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ce va discuta Ilie Bolojan cu Ursula von der Leyen în timpul întâlnirii de la Bruxelles

Executivul a transmis că premierul Ilie Bolojan va expune, în cadrul discuțiilor, principalele direcții ale României pentru viitorul cadru financiar multianual de după 2028, aflat în prezent în negociere la nivel european. Accentul va fi pus pe fondurile pentru coeziune, politica agricolă și măsurile care țin de competitivitate.

„Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România”, a transmis Guvernul într-un comunicat oficial.

Banii europeni din PNRR sunt pe lista discuțiilor de la Bruxelles

Guvernul a precizat că premierul va prezenta prioritățile României pentru următorul cadru financiar european, cu accent pe politica de coeziune, agricultură și competitivitate. Totodată, se va discuta despre recuperarea a 231 de milioane de euro din PNRR, sumă condiționată de adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților.

Înaintea vizitei, Ilie Bolojan s-a consultat cu președintele Nicușor Dan, iar miercuri seară a avut o întâlnire cu europarlamentarii Coaliției pentru a pregăti temele de discuție.

Comisia Europeană a reamintit României că a întârziat îndeplinirea jaloanelor privind reforma pensiilor speciale

Comisia Europeană a reamintit că România a întârziat cu aproape trei luni îndeplinirea jaloanelor legate de reforma pensiilor speciale ale magistraților, necesare pentru a primi o tranșă de 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Banii au fost suspendați încă din mai 2025, din cauza neîndeplinirii unui jalon din PNRR privind pensiile speciale. România avea termen până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 să remedieze situația, dar termenul a fost depășit fără soluție clară, iar Comisia Europeană nu a comunicat încă o decizie finală privind deblocarea celor 231 de milioane de euro.

CCR a decis că proiectul privind legea pensiilor magistraților este constituțional

Decizia Curții Constituționale a României din 18 februarie, care stabilește constituționalitatea noii legi privind pensiile magistraților, a fost luată după cinci amânări, iar legea urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan.

Ministrul investițiilor și proiectelor europene a declarat că va depune eforturi pentru a salva jalonul și a încerca să obțină banii europeni, deși termenul inițial a fost depășit. Ministrul Pîslaru a explicat și cum mai poate România să obțină banii europeni după decizia CCR privind pensiile magistraților.

Pîslaru preciza, la acel moment, că șansele sunt destul de mici și explica faptul că promulgarea cât mai rapidă a legii ar putea convinge Comisia Europeană.

„Eu nu sunt în măsură să-i dau indicații președintelui. Dar pentru a putea avea vreo șansă din categoria acelor mici șanse pe care le avem, mici pentru că n-au fost făcute niște lucruri la timp, dar dacă e să mai avem vreo șansă, ar trebui ca promulgarea să fie foarte, foarte rapidă”, a mai explicat ministrul Dragoș Pîslaru într-o intervenție la B1 TV. În același timp, judecătorii din România îi cer președintelui Nicușor Dan să retrimită proiectul privind legea pensiilor magistraților spre reexaminare în Parlament.

