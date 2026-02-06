Polițistul vigilent din tufișuri

Pe drumul spre Malines, la Leuven, mai mulți șoferi au fost opriți recent de poliție în condiții neobișnuite. Spre surprinderea lor, abaterea nu fusese constatată cu ajutorul unui radar clasic, ci de un polițist ascuns în vegetația de pe marginea șoselei.

Agentul, poziționat strategic în tufișurile care mărginesc drumul, supraveghează de la distanță traficul pentru a identifica șoferii care folosesc ilegal telefonul mobil în timpul condusului.

Polițistul implicat în această acțiune este Wouter Fransen, care afirmă că tactica este una asumată și aplicată intenționat. „Această metodă a fost pusă în aplicare din propria noastră inițiativă”, a declarat Wouter Fransen pentru VTM Nieuws. „Este obișnuit ca polițiștii să se ascundă în tufișuri? Facem asta în mod regulat, tocmai pentru că oamenii nu se așteaptă”, a explicat agentul, potrivit publicației l’Avenir.

Fotografii ca probă și sancțiuni imediate

Șoferii surprinși folosind telefonul mobil la volan sunt opriți câțiva metri mai în față de alți polițiști. Fotografiile realizate de agentul aflat în tufișuri sunt folosite drept probe.

În Belgia, orice persoană surprinsă cu telefonul în mână la volan riscă:

  • reținerea imediată a permisului de conducere pentru 15 zile
  • o amendă de 184 de euro

Deși severitatea sancțiunilor poate părea excesivă pentru unii șoferi, poliția atrage atenția asupra pericolelor reale ale distragerii atenției la volan.

„Mulți șoferi spun: Am folosit telefonul la volan de atâtea ori și nu s-a întâmplat nimic, deci nu e atât de grav. În realitate, vedem frecvent accidente în care o mașină lovește cu viteză maximă un vehicul oprit într-un ambuteiaj”, a explicat polițistul pentru presa flamandă.

Accident cu urmări dramatice: „Telefonul era prins între corp și volan”

Agentul a evocat și un accident recent produs în zonă, subliniind consecințele dramatice ale neatenției.

„Telefonul mobil era prins între corp și volan. În astfel de momente îți dai seama că tragedia ar fi putut fi evitată”, a mărturisit Wouter Fransen.

Ce risca șoferii români prinși că vorbesc la telefon în timp ce conduc

Șoferii români prinși vorbind la telefon la volan riscă în primul rând o amendă contravențională consistentă, iar în anumite situații pot ajunge și cu suspendarea permisului de conducere.

Amendă pentru telefon la volan

  • Conform Codului Rutier și legislației 2025–2026, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii (ținut în mână) este contravenție, chiar dacă vorbești pe difuzor, scrii mesaje sau folosești navigația.
  • Amenda se încadrează în clasa a II‑a de sancțiuni: 810–1.012,5 lei (4–5 puncte‑amendă), pentru simpla utilizare a telefonului în mână în timp ce conduci.

Situații în care riscă suspendare

  • Dacă folosirea telefonului este combinată cu o altă abatere rutieră (de exemplu nepurtarea centurii, trecere pe roșu, viteză excesivă etc.), sancțiunea trece în clasa a III‑a de amenzi: 1.215–1.620 lei (6–8 puncte‑amendă).
  • În acest caz, legea prevede și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile, pe lângă cele două amenzi separate (telefon + cealaltă abatere).

Ce este permis

  • Este admisă folosirea telefonului doar cu dispozitiv „mâini libere” (bluetooth, braț de volan, suport fix) și fără a-l ține în mână.
  • Regula se aplică indiferent dacă mașina este în mișcare sau staționată la semafor, dacă motorul este pornit și ești la volan.
Lucrările ilegale ordonate de Robert Negoiță în Sectorul 3: primarul a ignorat conștient inclusiv pericolul de explozie. Interceptări: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care nu le poți face!"
Exclusiv
Știri România 16:02
Lucrările ilegale ordonate de Robert Negoiță în Sectorul 3: primarul a ignorat conștient inclusiv pericolul de explozie. Interceptări: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care nu le poți face!"
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro, alături de ceasuri de lux din aur
Știri România 14:35
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro, alături de ceasuri de lux din aur
Andreea Raicu sare în apărarea Ruxandrei Luca, vedeta surprinsă în ipostaze intime în mașină cu un bărbat: „Deranjează libertatea unei femei"
Stiri Mondene 15:21
Andreea Raicu sare în apărarea Ruxandrei Luca, vedeta surprinsă în ipostaze intime în mașină cu un bărbat: „Deranjează libertatea unei femei"
Reacția lui Cosmin Stan, după ce știrile PRO TV lansează jurnalul de prânz de weekend. „Vom deveni o obișnuință"
Stiri Mondene 15:17
Reacția lui Cosmin Stan, după ce știrile PRO TV lansează jurnalul de prânz de weekend. „Vom deveni o obișnuință"
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
George Simion, acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. Dragoș Sprînceană: „Era băut la interviu"
Politică 16:18
George Simion, acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. Dragoș Sprînceană: „Era băut la interviu"
Ilie Bolojan a cerut CCR să urgenteze verdictul la al doilea proiect al pensiilor magistraților, după 4 amânări, altfel România pierde 231 milioane de euro
Politică 15:32
Ilie Bolojan a cerut CCR să urgenteze verdictul la al doilea proiect al pensiilor magistraților, după 4 amânări, altfel România pierde 231 milioane de euro
