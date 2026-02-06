Butonul de frână s-a rupt în probe

Potrivit sindicaliștilor de la metrou, mecanicul a încercat să folosească frâna de urgență, ultimul sistem de siguranță disponibil, însă butonul nu a rezistat la manevrare. În același timp, frâna nu a funcționat.

„Mecanicul a constatat că butonul frânei de urgență nu a rezistat la manevrare și nici frâna nu a funcționat. Este un fapt deosebit de grav”, a declarat Marian Artimon, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou.

Incidentul s-a produs în timpul probelor desfășurate noaptea, în afara programului de circulație. Trenul făcea parte din seria Metropolis, livrată pentru Magistrala 5, și nu intrase încă în exploatare comercială.

Toate trenurile Metropolis, oprite din circulație

În urma incidentului, producătorul Alstom a decis oprirea tuturor trenurilor Metropolis de la teste, până la identificarea cauzei și remedierea problemei.

La solicitarea Observator News, Alstom a transmis că, în momentul defecțiunii, trenul se afla pe loc și că problema a fost descoperită în timpul unor verificări statice, înainte de testarea propriu-zisă. Compania susține că situația ar demonstra eficiența procesului de testare, care permite descoperirea defectelor într-un mediu controlat.

Trenuri întârziate de ani buni pe Magistrala 5

Trenurile Metropolis sunt așteptate pe Magistrala 5 de mai bine de doi ani. Contractul dintre Metrorex și Alstom a fost semnat în decembrie 2020 și are o valoare de 103 milioane de euro. Conform contractului, primul tren trebuia livrat în doi ani, iar toate cele 13 garnituri în maximum trei ani și jumătate. Până acum au fost livrate 12 trenuri, însă niciunul nu circulă cu pasageri.

Pentru intrarea în exploatare, primul tren trebuie să parcurgă un rodaj de 10.000 de kilometri, iar celelalte câte 2.000 de kilometri fiecare. Niciuna dintre garnituri nu a finalizat aceste teste.

Probleme repetate și neîncredere în termene

Sindicaliștii spun că problemele tehnice au apărut constant și că șansele ca trenurile să intre în circulație la termenul anunțat sunt tot mai mici.

„Au fost tot felul de probleme. Ba alimentarea, ba frânarea. Acum apare și acest incident. Nu mai credem că vor fi date în exploatare la 1 iulie”, a mai spus Marian Artimon pentru Observator News.

Și reprezentanții societății civile atrag atenția asupra neconcordanțelor apărute pe parcursul proiectului.

„Au existat inadvertențe între ce s-a cerut și ce s-a realizat. E important ca aceste trenuri să fie testate acum și să cedeze în probe, nu cu călători la bord”, a explicat Asociația Pro Infrastructura, prin președintele său.

Problemele nu sunt noi. Anul trecut, în timpul altor probe, mai multe componente s-au desprins dintr-o garnitură Alstom la viteze de aproximativ 80 km/h. Din cauza întârzierilor, Metrorex încearcă să recupereze aproximativ 58 de milioane de euro de la Alstom, sub formă de penalități contractuale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE