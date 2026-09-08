Grupul italian Ferrero, unul dintre cei mai mari producători de dulciuri ambalate din lume, face un pas important pentru dezvoltarea producției în România. Compania pregătește dezvoltarea unei unități industriale de ultimă generație la Timișoara, conform News.

Ferrero, care are în portofoliu branduri cunoscute precum Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Raffaello și Tic Tac, a avansat cu etapele finale pentru achiziția unui amplasament industrial existent din Timișoara.

Proiectul marchează intrarea Ferrero în zona producției industriale locale, după ce compania și-a consolidat deja prezența comercială pe piața românească.

„Ferrero a avansat cu etapele finale ale achiziţiei unui amplasament industrial existent la Timişoara. Proiectul reflectă intenţia Ferrero de a dezvolta o unitate industrială de ultimă generaţie, valorificând tradiţia solidă a României în domeniul producţiei, poziţia sa strategică şi disponibilitatea unei forţe de muncă calificate”, a declarat Giuseppe Papa, Managing Director Ferrero pentru Ungaria, România, Bulgaria și Moldova, pentru Profit.ro.

Reprezentantul companiei a precizat că Ferrero va continua colaborarea cu autoritățile pentru dezvoltarea proiectului.

Planul vizează o unitate industrială modernă, care ar putea consolida poziția României în rețeaua de producție a grupului Ferrero. Obiectivul este construirea unui parteneriat industrial pe termen lung.

Ferrero a fost fondat în 1946, în Alba, Italia, ca un mic producător de produse de patiserie. În prezent, grupul este unul dintre cei mai importanți producători de dulciuri din lume. Compania are 35 de branduri, comercializate în peste 170 de țări.

Grupul este prezent în peste 50 de țări și operează 41 de fabrici, având mai mult de 50.000 de angajați la nivel mondial.