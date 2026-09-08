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Guvernul Spaniei va acorda un ajutor de 30.000 de euro pentru 320 de transportatori rutieri independenți care își încetează definitiv activitatea profesională. Sprijinul este destinat șoferilor de TIR și de autobuz care au ajuns la o anumită vârstă sau au o incapacitate permanentă de muncă.
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Transportatorii rutieri independenți din Spania care se retrag definitiv din activitate vor primi un ajutor individual de 30.000 de euro, în cadrul unui program aprobat de Ministerul Transporturilor și Mobilității Durabile pentru anul 2026, relatează publicația 20minutos.es.
Bugetul total alocat schemei este de 9,6 milioane de euro, iar fondurile vor fi împărțite între 320 de șoferi profesioniști de camion sau autobuz care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și renunță definitiv la activitatea de transport rutier.
Programul este destinat exclusiv transportatorilor independenți care desfășoară activități de transport rutier și care îndeplinesc una dintre cele două condiții principale.
Pot solicita ajutorul persoanele care au împlinit cel puțin 63 de ani sau cele care dețin o decizie prin care le este recunoscută o incapacitate permanentă totală ori absolută pentru exercitarea profesiei de șofer profesionist.
În plus, solicitanții trebuie să fie titularii unei autorizații valabile pentru transport public și să își asume în mod oficial că vor renunța la toate licențele necesare desfășurării activității, ieșind definitiv din profesie.
Pentru că bugetul disponibil nu acoperă toate solicitările, Ministerul Transporturilor a aplicat un sistem de prioritizare. Prioritate absolută au avut transportatorii care dețin o decizie de incapacitate permanentă. Pentru restul solicitanților, selecția s-a făcut în ordinea descrescătoare a vârstei.
Din cauza numărului mare de cereri și a fondurilor limitate, pragul final de vârstă pentru acordarea ajutorului a fost stabilit la 67,2 ani. Astfel, o parte dintre solicitanții care îndeplineau toate condițiile au rămas în afara programului deoarece aveau o vârstă mai mică.
Publicarea rezoluției definitive în Buletinul Oficial al Statului (BOE), la 1 septembrie 2026, a deschis procedura prin care cei 320 de beneficiari pot încasa ajutorul în conturile bancare.
Termenul-limită pentru transmiterea documentelor necesare este 19 octombrie 2026, ora 23:59. Întreaga procedură se desfășoară exclusiv online, prin platforma electronică a Ministerului Transporturilor și Mobilității Durabile din Spania.
Pentru a primi suma de 30.000 de euro, fiecare beneficiar trebuie să transmită următoarele documente:
- dovada radierii autorizației de transport public pe care o deținea;
- dovada renunțării la permisul de conducere profesional;
- modelul oficial de declarație pe propria răspundere, completat;
- formularul oficial cu datele contului bancar în care urmează să fie virați cei 30.000 de euro.
Doar după depunerea acestor documente în termenul stabilit, beneficiarii vor putea încasa subvenția acordată de statul spaniol.
Anul trecut, un șofer român de TIR a explicat care sunt salariile șoferilor de camion din Spania practicate în prezent, în funcție de tipul de rută și de camionul utilizat:
Procesul pentru obținerea permisului C include mai multe etape:
Pentru a putea lucra profesional în transportul de mărfuri sau persoane, pe lângă permisul C, este necesar și Certificatul de Aptitudini Profesionale (CAP). Acesta se obține printr-un curs de 140 de ore - 130 teoretice și 10 practice - și este obligatoriu pentru a exercita meseria în întreaga Europă. CAP are o valabilitate de 5 ani, după care trebuie reînnoit.
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