Cele peste 100 de bombe au fost aruncate de aproximativ 50 de avioane de vânătoare israeliene și au provocat distrugeri pe mai multe străzi din Teheran, incluzând „multe puncte de intrare și locuri de adunare pentru membrii de rang înalt ai regimului terorist iranian”.

„Buncărul subteran a fost construit sub complexul (de conducere – n.r.) și era un bun de urgență sigur pentru gestionarea războiului de către lider, care a fost eliminat înainte de a apuca să-l folosească”, a precizat armata israeliană.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khameneis underground military bunker beneath the Iranian regimes leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Potrivit armatei israeliene, „complexul a continuat să fie folosit de membri de rang înalt ai regimului iranian” după uciderea lui Ali Khamenei, sâmbăta trecută, în primele ore ale operațiunii „Epic Fury”.

Atacul, catalogat „de precizie”, a avut loc în urma unei monitorizări efectuate de mai mulți ani de două unități – 8200 și 9900 – din cadrul Direcției de Informații Militare a armatei israeliene.

Israelul a atacat zona palatului prezidențial de la Teheran

Explozii puternice au zguduit din nou capitala Iranului, vizând cartierul Pasteur, zona strategică unde se află palatul prezidențial și reședința oficială a conducerii supreme.

Simultan, loviturile aeriene asupra orașului Mahabad au tensionat situația la frontiera de nord-vest, iar Consiliul Apărării de la Teheran a emis un ultimatum dur către Kurdistanul Irakian, amenințând că orice sprijin sau permisiune de tranzit pentru luptătorii kurzi va atrage represalii imediate și ruperea relațiilor diplomatice.

Regimul de la Teheran acuză Israelul că bombardează deliberat aceste zone sensibile pentru a crea un vid de securitate, facilitând astfel o acțiune militară a separatiștilor în încercarea de a destabiliza controlul regimului asupra regiunilor de graniță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE