SUA convoacă Ucraina, NATO și UE la Miami pentru a discuta un nou plan de pace în războiul cu Rusia

Statele Unite au invitat consilierii pentru securitate națională din Franța, Germania, Regatul Unit, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene (UE) și ai NATO, la negocieri cu Ucraina ce vor avea loc la Miami, Florida, potrivit unor oficiali americani citați de AFP.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat organizarea negocierilor

Evenimentul, programat pentru vineri și sâmbătă, are ca miză identificarea unor soluții pentru oprirea războiului cu Rusia și discutarea unor propuneri de garanții de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat organizarea acestor negocieri americano-ucrainene, precizând că discuțiile vor dura două zile și vor avea loc în Statele Unite. Ulterior, Washingtonul a confirmat extinderea formatului, incluzând și reprezentanți ai Franței, Germaniei, Regatului Unit, UE și NATO.

Cine sunt liderii și politicienii care fac parte din delegația SUA și a Ucrainei

Din delegația ucraineană fac parte șeful de cabinet al președintelui, Kirilo Budanov, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, precum și oficialii Serghii Kîslîţia și Davîd Arahamia.

Din partea americană, la discuții participă Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, în calitate de mediator neoficial, emisarul special Steve Witkoff, precum și reprezentanți ai Consiliului Securității Naționale (NSC) și ai Trezoreriei SUA.

Negocierile de la Miami vizează „idei noi” pentru încetarea războiului cu Rusia

Negocierile de la Miami vizează, potrivit surselor americane, „idei noi” pentru încetarea războiului dintre Ucraina și Rusia. Printre temele centrale se numără propuneri de garanții de securitate pentru Ucraina și proiecte privind prosperitatea post-conflict. Reluarea acestor eforturi de mediere vine după o perioadă de stagnare, marcată de alte crize internaționale.

SUA cred că este un moment faborabil pentru reluarea negocierilor

Washingtonul consideră că apropierea iernii și riscurile legate de aprovizionarea cu energie creează un context favorabil pentru reluarea negocierilor. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru AFP că „europenii le-au transmis Statelor Unite îngrijorările lor față de costurile mari ale energiei și față de alte repercusiuni financiare majore ale războiului din Ucraina”, subliniind că „toți sunt nervoși la venirea iernii”.

Volodimir Zelenski mizează pe sprijinul european la discuțiile din SUA

Președintele Volodimir Zelenski a precizat că mizează și pe participarea unei echipe europene la aceste discuții. Delegația ucraineană include oficiali de rang înalt, iar partea americană este reprezentată atât de mediatori neoficiali, cât și de instituții guvernamentale.

Jared Kushner și Steve Witkoff au avut anterior întâlniri la Moscova și Kiev, însă negocieri directe între Rusia și Ucraina nu au fost reluate până în prezent.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a descris joi situația actuală drept un „impas foarte periculos”, apreciind că „una dintre tabere sau ambele vor intensifica ceea ce fac pentru a încerca să zdrobească adversarul”.

Ucraina și Europa susțin un armistițiu pentru sectorul energetic și pe mare

După o campanie de atacuri de „40 de zile”, menită să afecteze economia rusă, Ucraina și aliații săi europeni susțin acum un armistițiu în sectorul energetic și pe mare. Președintele rus Vladimir Putin a respins săptămâna trecută această propunere.

Joi, cel puțin 30 de persoane au fost ucise într-un atac rus asupra a două autobuze la Kramatorsk, oraș situat pe frontul de est al Ucrainei. Acesta este unul dintre cele mai grave atacuri din ultimele săptămâni, iar autoritățile de la Kiev au promis un „răspuns”.