Până la acest moment nu a fost precizată cauza decesului. În timpul vieții, actorul a servit în Corpul Marinei Americane în anii ’50 și a studiat ulterior actoria. Și-a construit apoi o carieră jucând mai ales personaje dure în proiecte de televiziune și în filme.

Burt Young a rămas în memoria tuturor pentru rolul Paulie Pennino din filmul „Rocky” din 1976, interpretându-l pe măcelarul alcoolic și prietenul personajului principal, interpretat de Sylvester Stallone, Rocky Balboa, care se antrena în depozitul de carne unde lucra Paulie.

Miercuri, Sylvester Stallone i-a adus un omagiu fostului său coleg de scenă, amintindu-și de el ca de un „prieten drag”. „Ai fost un om bun și un artist incredibil, eu și lumea îți vom simți foarte mult lipsa”, a scris el pe Instagram.

Rolul lui Paulie Pennino i-a adus lui Burt Young și o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Filmele și serialele în care a jucat Burt Young

Filmul original „Rocky” a adunat un total de 10 nominalizări la Oscar și a câștigat trei premii, inclusiv premiul pentru cel mai bun film.

Burt Young și-a reluat rolul lui Paulie în toate cele șase continuări ale filmelor originale „Rocky”. Printre celelalte filme în care a mai jucat se numără „Chinatown”, „The Pope of Greenwich Village” și „Once Upon a Time in America”.

El a avut și numeroase apariții ca invitat în seriale precum „MAS*H”, „The Rockford Files”, „Baretta și Law & Order”. În ultimii săi ani, Burt Young s-a dedicat pasiunii sale: pictura. Lucrările lui au fost expuse în galerii din întreaga lume.

