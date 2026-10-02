Diferența dintre constructorii chinezi și mărcile europene a devenit uriașă pe cea mai mare piață auto din lume. În august 2026, BYD a vândut în China peste 250.000 de mașini electrice și plug-in hybrid, în timp ce joint-venture-ul BMW Brilliance a raportat doar 750 de mașini electrificate la nivel wholesale. În același timp, aproape două din trei mașini electrificate vândute în China sunt deja modele electrice sau hibride plug-in.

BYD a vândut peste 250.000 de mașini într-o singură lună

BYD a livrat în China 250.827 de mașini electrificate în august 2026. La nivel global, cifra a urcat la peste 440.000 de unități, pentru că aproape 190.000 de mașini au fost exportate.

Diferența față de mărcile occidentale este foarte mare. BMW Brilliance, compania prin care BMW produce mașini în China, a înregistrat doar 750 de vehicule NEV la nivel wholesale în aceeași lună. Volkswagen Anhui a ajuns la 1.302 unități, iar FAW-Volkswagen la aproximativ 2.400.

BYD nu este nici măcar singurul producător chinez cu volume foarte mari. Geely a depășit 110.000 de mașini electrificate vândute retail în China în august, Leapmotor a trecut de 84.000, iar SAIC-GM-Wuling de 53.000.

Mașinile electrificate au ajuns la peste 65% din piață

În august, chinezii au cumpărat aproximativ 1,005 milioane de mașini electrificate, ceea ce a dus ponderea lor la un record de 65,2% din piața de autoturisme.

Electricele pure au continuat să crească, în timp ce plug-in hybrid-urile au scăzut. În august s-au vândut aproximativ 226.000 de PHEV-uri, cu aproape 30% mai puține decât în aceeași lună din 2025. Modelele cu range extender au ajuns la aproximativ 81.000 de unități.

Asta arată și cât de mult s-a schimbat piața chineză: mașinile pe benzină nu mai domină vânzările, iar în topul celor mai cumpărate modele din august, nouă dintre primele zece poziții au fost ocupate de electrice.

China începe să reducă avantajele fiscale

Succesul mașinilor electrificate a fost alimentat ani la rând și de subvenții și avantaje fiscale, dar acestea încep să fie reduse.

Pentru mașinile electrificate cumpărate între 2026 și 2027, China nu mai oferă scutirea completă de taxa de achiziție. Taxa este redusă cu 50%, iar avantajul maxim este plafonat la 15.000 de yuani, aproximativ 1.800 de euro.

Din 2027 se schimbă și taxa anuală pentru anumite tipuri de mașini. Plug-in hybrid-urile și modelele cu range extender nu vor mai fi scutite de taxa pe vehicul, în timp ce mașinile electrice de pasageri rămân în afara acestei taxe.