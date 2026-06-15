Mașina electrică BYD Dolphin G DM-i a ajuns în România, la București și promite să facă 1.000 de kilometri cu un singur plin, având un motor hibrid plug-in conceput special pentru Europa, spune producătorul.

Ce este BYD Dolphin G DM-i cu sistem hibrid plug-in

Cel mai simplu model BYD Dolphin G DM-i pleacă de la prețul de aproape 22.000 de euro (cu TVA inclus), iar odată cu lansarea de vineri, românii pot câștiga prin extragere un astfel de model, dacă ajung la caravana Radio ZU care se va plimba prin țară, vor scana codul QR și astfel se înscriu automat în competiție.

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Foto: Libertatea

Pe scurt, BYD Dolphin G DM-i înseamnă o mașină electrică de 4,16 metri lungime, lățime de 1,8 metri, cinci locuri și un portbagaj de 425 de litri, cu posibilitate de extindere.

Echipat cu tehnologia Super Hybrid DM, o inovație emblematică BYD, Dolphin îmbină dimensiunile compacte cu versatilitatea unui autovehicul de familie și autonomia de peste 100 km în regim 100% electric.

Modelul oferă o autonomie 100% electrică de până la 105 kilometri în oraș și o autonomie totală combinată de până la 1.040 kilometri total cu un plin, ceea ce îl face potrivit atât pentru deplasările urbane, cât și pentru drumurile lungi, comparabil cu un plin obișnuit.

Mașina electrică de la BYD are un hatchback plug-in hybrid care promite un regim mixt de eficiență ce combină bateria plină și rezervorul plin, având un consum mixt anunțat de numai 1,4 l/100 km.

Cât consumă noua mașina

„Dolphin G DM-i poate parcurge peste 1000 de kilometri autonomie totală și consumă 1,4 l/100 km, fiind puține mașini cu un așa consum. Noul BYD Dolphin G DM-i are 212 CP, fiind cel mai puternic motor din segment”, a precizat Andrei Duică, Deputy Country Manager în România și Bulgaria.

Compact la exterior și spațios la interior, BYD Dolphin G DM-i este potrivit atât pentru traficul urban, cât și pentru deplasări spontane în afara orașului.

Designul exterior are linii fluide, o siluetă dinamică și o semnătură luminoasă LED pe toată lățimea spatelui.

Interiorul este orientat către confort, simplitate și conectivitate. În funcție de versiune, noul Dolphin G DM-i include echipări precum plafon panoramic, cameră 360°, head-up display, încărcare wireless pentru smartphone, Apple CarPlay și Android Auto, precum și servicii Google integrate.

„Este primul și singurul hibrid din segmentul B, cu faruri full LED, grile de aer active, cu elemente negre lateral și roți cu jante de 18 inch. Cât privește portbagajul, acesta are 425 litri, dar se poate extinde până la 1.225 de litri, dacă rabatăm bancheta din spate”, a explicat Andrei Pană, Product Manager BYD, vineri, la evenimentul de lansare.

Ce este sistemul DM-i și cum funcționează

Denumirea „DM-i” a tehnologiei Super Hybrid vine de la „Dual Mode Intelligence”, însă această formulare simplifică un sistem complex, care include două motoare electrice: unul pentru propulsie și unul cu rol de generator, un motor pe benzină și o gestionare permanentă prin unități de control al puterii.

Există două moduri principale de funcționare – modul „EV” și modul hibrid „HEV” – însă cel de-al doilea poate opera în mai multe scenarii.

În modul „EV”, mașina funcționează asemenea unui autoturism 100% electric, folosind exclusiv energia stocată în baterie și fără a porni motorul pe benzină până când nivelul de încărcare al bateriei scade.

Propulsia este asigurată doar de motorul electric, care poate recupera, la rândul său, energia ce s-ar pierde în mod normal la frânare, contribuind astfel la reîncărcarea bateriei.

Atunci când șoferul selectează modul „HEV” sau „Hybrid”, ori când autovehiculul îl activează automat din cauza nivelului scăzut al bateriei, sistemele inteligente preiau controlul și comută între cinci configurații de funcționare, în funcție de factori precum nivelul de încărcare al bateriei și condițiile de rulare.

BYD Dolphin G DM-i – modele, prețuri și garanție

În funcție de versiune, prețurile diferă, dar ca medie se situează între 22.000 de euro și 28.000 de euro, cu TVA inclus.

„Prețul de pornire pentru versiunea Activ este de 21.900 de euro, cost în care intră 129 de KW putere, baterie cu 40 km autonomie electrică și 1020 km autonomie combinată”, a precizat Viorel Eremia, director de vânzări la BYD România și Bulgaria.

Pentru versiunea Boost, prețul mașinii pleacă de la 24.990 euro, costuri care au TVA inclus, au precizat oficialii. La acest model, bateria este mai mare, de 18,3 kWh, care extinde autonomia 100% electrică a modelului la 105 km și autonomia totală combinată la 1.040 km.

„În cazul modelului BYD Comfort, prețul pornește de la 27.210 euro, iar mașina are jante de 18 inchi și plafon panoramic. Iar pentru varianta Sport, care este și cea mai echipată, românii pot plăti de la 28.170 de euro, pe modelul care include tapițerie din piele artificială de căprioară”, mai spune Viorel Eremia.

În funcție de versiune, noul Dolphin G DM-i include echipări precum plafon panoramic, cameră 360°, head-up display, încărcare wireless pentru smartphone, Apple CarPlay și Android Auto, precum și servicii Google integrate.

În ce privește garanția mașinii Dolphin G DM-i, aceasta este de șase ani sau aproximativ 150.000 de kilometri pentru vehicul ori opt ani sau 250.000 km.

Când pot românii să cumpere noul Dolphin G DM-i

În Europa, dealerii BYD vor putea începe preluarea comenzilor pentru noul Dolphin G DM-i înainte de vacanța de vară 2026, ceea ce înseamnă în săptămânile imediat următoare.

Astfel, primele livrări ale autoturismului cu energie nouă (NEV) către clienți sunt estimate pentru începutul toamnei, au precizat oficialii BYD România.

Gama BYD Dolphin G DM-i va fi disponibilă în patru versiuni de echipare: Active, Boost, Comfort și Sport, cu patru niveluri de dotare și tot atâtea palete de culori metalizate, de la Skiing White, Time Grey și Obsidian Black, până la Ocean Blue și Orange Sunset. Versiunea Sport adaugă accente vizuale distinctive și combinații interioare bicolore.

Un român va câștiga noul BYD Dolphin G, extragerea pe 26 iunie

Până atunci, un român norocos va putea câștiga noua mașină BYD. Începând de sâmbătă, 14 iunie, timp de două săptămâni, noul BYD Dolphin G DM-i va porni într-o călătorie de peste 3.000 de kilometri prin România, alături de echipa Morning ZU.

Caravana va ajunge în 10 orașe mari din țară, iar matinalul va fi transmis live, în fiecare dimineață, dintr-un alt loc. Ascultătorii radio care ajung la caravană vor putea scana codul QR disponibil la fața locului pentru a se înscrie automat în competiție.

La finalul concursului, un ascultător va fi desemnat câștigătorul primei mașini BYD Dolphin G ajunse în România. Extragerea va avea loc pe 26 iunie, la București.

Cine este BYD, companie listată la bursele de valori din Hong Kong și Shenzhen

BYD este o companie multinațională de tehnologie, dedicată valorificării inovației. Fondată în 1994 ca producător de baterii reîncărcabile, BYD și-a extins constant activitatea, acoperind în prezent domenii precum automobile, transport feroviar, energia nouă și electronica.

Compania operează peste 30 de parcuri industriale în China, Statele Unite, Canada, Japonia, Brazilia, Ungaria și India. De la captarea și stocarea energiei până la aplicațiile sale finale, BYD dezvoltă soluții energetice cu emisii zero, contribuind la reducerea dependenței globale de combustibili fosili.

Prezența sa în segmentul vehiculelor cu energie nouă se întinde pe șase continente, în peste 100 de țări și regiuni și mai mult de 400 de orașe.

Listată la bursele de valori din Hong Kong și Shenzhen, BYD este inclusă în clasamentul Fortune Global 500 și este recunoscută pentru inovațiile sale dedicate construirii unui viitor mai verde.

Fondată în 2003, BYD Auto este divizia auto a BYD, o companie multinațională de înaltă tehnologie dedicată valorificării inovației.

Având ca obiectiv accelerarea tranziției verzi a sectorului global de transport, BYD Auto se concentrează pe dezvoltarea vehiculelor complet electrice și a modelelor hibride plug-in.

Compania deține competențe de bază pe întregul lanț industrial al vehiculelor cu energie nouă, inclusiv în domenii-cheie precum bateriile, motoarele electrice, controlerele electronice și semiconductorii de calitate auto.

În ultimii ani, BYD Auto a înregistrat progrese tehnologice majore, introducând inovații precum bateria Blade, tehnologiile hibride DM-i și DM-p, e-Platform 3.0, tehnologiile CTB și iTAC, sistemul inteligent de control al caroseriei DiSus, arhitectura XUANJI și Super e-Platform.

BYD Auto este primul producător auto din lume care a încetat complet producția de vehicule pe combustibili fosili, în cadrul tranziției către electromobilitate, și se menține lider al vânzărilor de autoturisme cu energie nouă în China de 12 ani consecutivi.