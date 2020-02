Ca să nu răspundă cetățenilor, primarul din Mizil a dat o hotărâre de aplicare originală a Legii informațiilor de interes public! Ce spune edilul și ce scrie în document

De Mihai Toma,

Bogdan Minculeț

Autorităţile au aprobat în Consiliul Local, prin Hotărârea nr. 10 din 29 ianuarie 2020, un regulament care stabileşte cum se aplică o lege veche de 19 ani!

Bogdan Minculeț e un cetățean de 38 de ani din Mizil, care a făcut o săptămână greva foamei în fața primăriei. Prahoveanul și-a printat solicitările și le-a afișat pe un panou în fața dubei personale.

În plus, el a făcut mai multe adrese către Primărie, fiind interesat, între altele, și de modul cum au fost cheltuți banii pentru festivalul din toamnă.

Zilele trecute, omul a primit un răspuns în care primarul Silviu Negraru, cel care semnează documentul, îi transmite că nu îi poate furniza informaţiile solicitate, pentru că acestea nu sunt încadrate ca fiind de interes public, “conform noului regulament”.

Primarul Silviu Negraru

Ca să nu răspundă cetățenilor, primarul a trecut prin Consiliul Local o hotărâre de aplicare originală a Legii 544/ 2001, Legea liberului acces la informațiile de interes public!

Răspunsul primit de Bogdan la solicitarea pe Legea 544/ 2001

“Zici că regulamentul a fost aprobat nu ca să explice aplicarea legii, ci s-o îngreuneze”, spune Bogdan.

Noi, mizilenii, am plătit tot pentru acel festival: curent, apă, curățenie, pază, protocol de 5.680 de lei, adică masa asigurată artiștilor, oficialităților și aleșilor, plus plata contractului de 80.000 de lei. Orașul nu a încasat nici măcar taxa pentru ceilalți comercianți care și-au pus tarabe pe locul în care a fost organizat festivalul. Iar poza aceea cu un singur spectator la festival nici dacă o trucai nu ieșea așa de bine. A fost o rușine. Bogdan Minculeț, din Mizil:

Minculeț spune și că la Registratura Mizil, numărul 28960/01.10.2019 este purtat de două documente diferite, unul pentru contractul de la festivalul «Serbările Toamnei», altul pentru un document cadastral!

Primarul Silviu Negraru spune că a elaborat regulamentul fiindcă a avut 117 cereri pe Legea 544/ 2001 de la o singură persoană

E legal, va fi avizat și de Prefectură. E vorba de o ierarhizare a informațiilor de interes public Silviu Negraru, primar Mizil:

-Ce conține regulamentul de punere aplicare a Legii 544?

Silviu Negraru: –Păi, dumneavoastră ce ați face când primiți în doar trei luni 117 cereri pe legea privind liberul acces la informațiile publice de la o singură persoană? Asta în condițiile în care fiecare solicitare avea minimum trei subpuncte… De altfel, i-am și răspuns domnului Minculeț la majoritatea solicitărilor.

– Am căutat regulamentul pe site-ul instituției și nu l-am găsit.

– O să fie postat săptămâna viitoare, după ce va fi avizat și de Prefectură. Ni l-au cerut să vadă dacă e legal. Și e legal! Dacă vreți să vă faceți o idee, uitați-vă pe site-ul Primăriei Oradea. După ce am fost bombardați de cereri pe Legea 544, în condițiile în care media anuală era de 4-5 solicitări, am pus oamenii din primărie să caute un model și ne-am inspirat de la autoritățile din Oradea.

Frica de GDPR!

– Ce conține regulamentul?

– O ierarhizare a informațiilor de interes public. Le-am și zis celor din primărie să fie atenți, că, dacă nu suntem, ne trezim și cu GDPR-ul pe capul nostru! La o asemenea cantitate de informații cerute, să nu cumva să încălcăm regulamentul general privind protecția datelor!

– De la ce a pornit greva lui Bogdan Minculeț?

– De la o problemă cu SALUB, care face curățenie în oraș. Ei sunt un SRL, unde, într-adevăr, noi suntem acționari. Ei au trimis că au ridicat o cantitate de gunoi, însă nu totul era facturat. Am comandat și un audit acolo.

I s-au cerut toate investițiile primăriei din 1990 încoace!

– E o problemă și cu numărul de înregistrare al contractului pentru celebrul Festival al Serbărilor Toamnei?

– Nici vorbă de așa ceva, totul e în regulă. Legat de domnul Minculeț, ar trebui să spun că eu l-am ajutat pe timpul grevei, l-am trimis la analize, la spital, l-am lăsat să doarmă în primărie. În plus, are o rudă care e viceprimar. Personal, cred că după alegeri, toate solicitările se vor opri. Păi, acum a cerut o listă a tuturor investițiilor primăriei din 1990 încoace. Cele până în 2010 sunt deja la arhivă. O să lucreze oamenii o lună la această cerere. Eu știu doar ce am făcut în ultimii patru ani, de când sunt eu primar.

Ce spune noul regulament

Libertatea a intrat în posesia proiectului de hotărâre.

La articolul 3, scrie că “se aprobă lista cuprinzând categoriile de documente de interes public, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și lista documentelor exceptate de la liberul acces al cetățenilor”. Iar în articolul 4 se precizează: “ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează persoanei abilitate să furnizeze informații de interes public la nivelul primăriei, conform atribuțiilor din fișa postului”.

În articolului 8 sunt trecute în revistă informații care sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor, în articolul 13 se anunță ce trebuie să conțină solicitarea în scris a informațiilor de interes publice, la punctul 15 – sunt date termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns, iar mai apoi se descrie “traseul cererii de informații publice în cadrul Primăriei Mizil”.

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 va realiza o evaluare primară a cererii, propune conducătorului instituției repartizarea acesteia către direcția/serviciul/compartimentul care poate furniza informațiile de interes public solicitate. Aceasta va stabili dacă informația solicitată este o informație comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces. Răspunsul către solicitant va fi întocmit în două exemplare, iar unul care se expediază către solicitant și va fi semnat de primar. Pasaj din regulamentul Primăriei Mizil de aplicare a Legii 544/ 2001: