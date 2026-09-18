Calendarul votului din parlament pentru Guvernul Mureșan

Negocierile politice pentru definitivarea noului Executiv intră în linie dreaptă. Potrivit surselor politice din cadrul Partidului Național Liberal (PNL), noul calendar procedural pentru audierea și votarea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost deja conturat și urmează să fie pus în aplicare la începutul săptămânii viitoare.

Planul agreat la nivelul coaliției ar prevede ca lista finală a miniștrilor și programul de guvernare să fie depuse oficial la Parlament în cursul zilei de luni, până cel târziu la ora 14:00.

Imediat după depunerea documentelor, conducerile celor două Camere vor stabili programul exact al audierilor în comisiile de specialitate, etapă esențială înainte de votul de învestitură din plenul reunit.

Surse politice din PNL indică o continuitate masivă la nivelul portofoliilor guvernamentale. Cea mai mare parte a miniștrilor care au făcut parte din cabinetul condus anterior de Ilie Bolojan își vor păstra funcțiile și în noua formulă executivă, măsură menită să asigure stabilitatea administrativă și derularea proiectelor aflate deja în derulare.

Cu toate acestea, arhitectura noului Cabinet aduce și o serie de noutăți importante la nivelul conducerii politice. Una dintre marile surprize ale negocierilor este propunerea lui Dominic Fritz pentru funcția de vicepremier. Mutarea vine într-un moment strategic important pentru fostul primar al Timișoarei, care a rămas recent fără mandatul de la conducerea administrației locale.

Calendarul strâns adoptat de liderii parlamentari prevede ca audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare să înceapă imediat după depunerea listei, luni după-amiază, și să se încheie cel târziu marți.

Votul decisiv pentru învestirea noului Guvern condus de Siegfried Mureșan este estimat să aibă loc marți după-amiază sau cel târziu miercuri dimineață.