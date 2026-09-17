Președintele Nicușor Dan l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după negocierile purtate cu partidele politice joi, 17 septembrie. Politologul Sergiu Mișcoiu consideră că șeful statului „spera ca la aceste negocieri să se configureze o majoritate, alta decât cea pe care o căuta anterior”. Totuși, partidele politice „s-au cabrat pe pozițiile lor” și au refuzat să colaboreze, după cum a explicat Mișcoiu, în exclusivitate pentru Libertatea.

Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele politice parlamentare s-au încheiat după aproape șase ore de discuții. Siegfried Mureșan este propunerea făcută de PNL-USR-UDMR.

„România are nevoie de guvern — rectificare, buget — sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața, și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern.

Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, a spus președintele Nicușor Dan, în timpul declarațiilor de presă de la Palatul Cotroceni.

Cum se explică decizia președintelui de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan premier

La scurt timp după anunțul președintelui, Libertatea.ro a discutat cu politologul Sergiu Mișcoiu pentru a afla care a fost raționamentul din spatele deciziei lui Nicușor Dan.

„Cred că președintele spera ca la aceste negocieri să se configureze o majoritate, alta decât cea pe care o căuta anterior. Nu a avut o asemenea veste pozitivă, partidele s-au cabrat pe pozițiile lor și atunci a procedat așa cum i-a cerut o bună parte a societății civile, responsabilă pentru alegerea sa la Cotroceni, să meargă pe soluția care vine dinspre tabăra refrmistă și care prezintă și avantajul de a fi cea mai importantă din punct de vedere al ponderii parlamentare.

Acest lucru a generat, prin numărarea contingentelor celor trei grupuri parlamentare PNL, USR și UDMR, o propunere care este cea care vine din partea unei majorități, desigur foarte relative, dar majorități din interiorul Parlamentului”, a explicat politologul Sergiu Mișcoiu, pentru Libertatea.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan este considerată „o soluție care nu este foarte convingătoare”

În exclusivitate, acesta afirmă că nominalizarea lui Siegfried Mureșan este „un recurs la cea mai evidentă soluție” și că acesta ar putea fi percepută „ca o propunere de a eșua”. Președintele pune astfel partidele de dreapta în fața unei decizii cruciale privind menținerea la guvernare.

„Este un recurs la cea mai evidentă soluție care putea să fie pusă în operă și în iulie, după eșecul tentativei Veștea.

Este o soluție care nu este foarte convingătoare și nici președintele nu pare decât pe jumătate convins că domnul Mureșan va reuși să adune voturile pentru a învesti guvernul, însă este acea soluție care pune partidele din zona dreptei în fața propriei realități: doriți să rămâneți la guvernare, să aveți o majoritate în ciuda faptului că ați fost demiși prin votul moțiunii PSD-AUR? Demonstrați că lucrurile nu stau în felul acesta și că aveți, din nou, majoritate în Parlament”, a mai precizat Sergiu Mișcoiu.

Ce se întâmplă dacă varianta unui guvern condus de Siegfried Mureșan va eșua

Totodată, politologul Sergiu Mișcoiu a explicat și ce s-ar putea întâmpla și care sunt scenariile în cazul în care propunerea lui Nicușor Dan va eșua, iar Siegfried Mureșan nu va putea forma un Guvern.

„Dacă această variantă va eșua, cum pare posibil deocamdată, atunci președintele va merge pe planul său inițial, cel de a găsi un tehnocrat capabil să formeze un guvern care să unească și voturile Partidului Social Democrat”, a mai adăugat Prof. dr. Sergiu Mișcoiu, pentru Libertatea.ro.

Siegfried Mureșan i-a cerut lui Nicușor Dan timp de gândire, dar a anunțat imediat că acceptă propunerea președintelui

În timpul declarațiilor de presă de la Palatul Cotroceni, după ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, Nicușor Dan a anunțat că liberalul i-a cerut „un timp de gândire” înainte de accepte.

Totuși, la doar câteva minute de la discursul președintelui, Siegfried Mureșan a postat un mesaj pe Facebook în care a anunțat că acceptă „propunerea făcută”. Întrebat cum s-ar putea explica gestul lui Siegfried Mureșan, politologul Sergiu Mișcoiu a precizat:

„Este greu de analizat care sunt rațiunile acestei ciudănțenii pentru că, de obicei, vii cu propunerea deja acceptată. Altfel nu vii cu ea.

Probabil că domnul Siegfried Mureșan a dorit să nu se arate atât de dornic de a deveni prim-ministru la cererea președintelui, o cerere care vine atât de târziu și care vine parcă cu știința faptului că majoritatea nu există deocamdată. Probabil că domnul Mureșan a luat-o și ca pe o propunere de a eșua, cel puțin în primă instanță.

De aceea nu a vrut probabil să se arate că este atât de disponibil să îi facă pe plac președintelui, însă ulterior acest suspans ar fi devenit totuși ridicol și de aceea a existat această acceptare. Eu așa interpretez lucrurile”, a spus el, pentru Libertatea.

Cine este Siegfried Mureșan, nominalizat pentru funcția de prim-ministru al României

Siegfried Mureșan, în vârstă de 45 de ani, este economist și europarlamentar din partea Partidului Național Liberal (PNL) și a Grupului Partidului Popular European (PPE). Începând cu 2014, el a deținut două mandate în Parlamentul European, iar din 2019 este vicepreședinte al PPE, fiind reales de două ori în această funcție, potrivit Libertatea.

Născut în Hunedoara, Mureșan și-a început formarea academică la Academia de Studii Economice (ASE) din București, pe care a absolvit-o în 2004. Ulterior, a urmat un master în Științe Economice și Management la Universitatea Humboldt din Berlin, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Germania, în 2006. În același an, a beneficiat de o bursă oferită de Bundestag-ul german, participând la un program de stagii internaționale.

Între 2006 și 2009, Mureșan a fost consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum. Ulterior, în 2009, s-a mutat la Bruxelles, unde, în 2011, a obținut prin concurs postul de consilier politic pe probleme economice în PPE. În 2014, a fost promovat ca principal consilier politic al celei mai mari familii politice europene.

Cum a început cariera politică a lui Siegfried Mureșan

Intrarea sa oficială pe scena politică din România a avut loc în 2014, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară (PMP), condus de fostul președinte Traian Băsescu. În mai puțin de un an, Mureșan a ajuns prim-vicepreședinte al PMP, în februarie 2015, fiind considerat un apropiat al liderilor partidului.

Cu toate acestea, relația sa cu Elena Udrea, una dintre figurile proeminente ale PMP, s-a deteriorat rapid. Elena Udrea l-a acuzat public de „ipocrizie”, susținând că Mureșan ar fi beneficiat de sprijin financiar din partea lui Gheorghe Ștefan. În ciuda acestor tensiuni, Traian Băsescu a continuat să-l susțină pe Mureșan, vehiculând chiar ideea că ar putea deveni premier din partea PMP în 2016.