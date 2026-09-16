Camera Reprezentanților din SUA a votat pentru oprirea războiului lui Donald Trump cu Iranul, înainte de alegerile de la mijlocul mandatului

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat marți o rezoluție prin care îi solicită președintelui Donald Trump să pună capăt implicării militare a Statelor Unite în conflictul din Iran.

Decizia reprezintă o critică dură la adresa modului în care administrația Trump a gestionat acest război, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, relatează News.ro.

Este a treia oară când Camera, controlată de democrați, dar susținută și de câțiva republicani, cere retragerea trupelor americane din Iran. De data aceasta, șapte republicani au votat în favoarea măsurii, o creștere față de cele patru voturi înregistrate în precedentele două tentative similare.

„Acest vot este cel mai important de până acum. Este un mesaj clar înainte de alegeri”, a declarat un lider democrat pentru News.ro.

Rezoluția adoptată vine pe fondul unei opoziții crescânde din partea publicului american față de strategia administrației în acest conflict.

Un sondaj realizat de CNN în vara acestui an arată că 67% dintre cetățeni consideră că acțiunile președintelui în Iran au dăunat intereselor Statelor Unite.

În timp ce liderii republicani din Cameră nu le-au impus membrilor lor o linie oficială de vot, Donald Trump a criticat dur colegii de partid care au votat împotriva poziției sale. Președintele a subliniat că astfel de decizii sunt, în opinia sa, un test de loialitate față de administrația sa.

Anterior, o încercare a Congresului de a limita prerogativele militare ale liderului de la Casa Albă s-a soldat cu un eșec dramatic. Deși inițial Senatul părea să dispună de suficiente voturi, presiunile exercitate ulterior de administrația Trump au dus la schimbarea poziției unui senator republican, blocând adoptarea măsurii.

Deocamdată, nu este clar dacă Senatul va putea reuni suficiente voturi pentru a sprijini noua rezoluție, deși democrații intenționează să reia inițiativa în cursul săptămânii.

În afara Capitoliului, nemulțumirea publicului față de conflictul din Iran este în creștere. În plus, efectele economice ale războiului devin tot mai evidente. Prețurile combustibililor au atins niveluri record, motorina depășind pragul de 6 dolari pe galon, generând îngrijorări suplimentare în rândul alegătorilor.