Maluma și partenera lui, Suzana Gomez, sunt în culmea fericirii. Cei doi au devenit părinții unui băiețel, căruia artistul i-a dezvăluit numele pe contul de socializare, acolo unde a postat și prima imagine cu bebelușul și mama lui, în maternitate.

Maluma și Susana Gómez mai au o fetiță, Paris, în vârstă de 2 ani. Prima imagine cu bebelușul a fost deja postată de artist pe rețelele de socializare, unde a primit sute de mesaje din partea fanilor

În fotografia postată pe rețelele de socializare apare Maluma, alături de Susana, în timp ce își ține fiul în brațe. A ales o descriere simplă, în care dezvăluie numele întreg al bebelușului: Orion Londoño Gómez.

Maluma a început o relație cu Susana Gomez în 2021, sau cel puțin atunci a oficializat-o printr-o postare pe Instagram. Înainte de Susana, cântărețul columbian a fost doi ani într-o relație cu Natalia Barulich, povestea lor de iubire teminându-se în 2019.

Ce a spus Maluma despre România, după ce a cântat la Neversea 2024

Maluma a fost profund impresionat de primirea călduroasă pe care a primit-o la festivalul Neversea și a mărturisit că regretă că nu a ajuns mai devreme în Constanța. Artistul columbian a avut parte de momente speciale și a simțit multă iubire din partea fanilor români.