Cu doar câteva ore înainte să-și concedieze directorul financiar, președintele unei companii din Marea Britanie a făcut o căutare pe Google care avea să ajungă în centrul unui proces de muncă. Directorul tocmai se plânsese că bonusul său de aproximativ 30.000 de lire sterline nu era suficient. Ce a căutat șeful și ce s-a întâmplat după aceea au fost analizate de tribunalul din Edinburgh, care a acordat angajatului despăgubiri de patru ori mai mari decât bonusul, conform The Times.

Un director financiar din Marea Britanie a fost concediat după ce s-a plâns că bonusul său anual, de aproximativ 30.000 de lire sterline, echivalentul a circa 35.000 de euro, nu era „corect” și ar fi trebuit să fie mai mare. Un tribunal pentru litigii de muncă din Edinburgh a stabilit că a fost concediat pe nedrept și a acordat despăgubiri de 118.223 de lire sterline, aproximativ 140.000 de euro, potrivit Daily Mail.

Director financiar concediat după o ceartă legată de bonusul anual

Andrew Blyth ocupa funcția de director financiar al Clockwork Group Holdings, din Marea Britanie, și avea un salariu anual de 120.000 de lire sterline (circa 140.000 de euro).

Pe lângă salariu, acesta primea în fiecare an un bonus de aproximativ 30.000 de lire sterline (35.000 de euro) de la compania din Edinburgh, Scoţia.

În noiembrie 2025, Blyth i-a transmis lui Courtenay Morison, președintele și directorul companiei, că nu consideră corect modul în care fusese calculat bonusul și că acesta ar fi trebuit să fie mai mare. Discuția a declanșat o dispută între cei doi.

Morison i-a transmis că valoarea bonusului fusese deja stabilită și că nu intenționează să schimbe înțelegerea.

„Nu, asta nu este corect, nici echitabil. Am convenit asupra bonusului acum 12 luni. Nu voi schimba ceea ce s-a convenit atunci. Ai fi furios dacă aș schimba regulile jocului dacă ar fi invers.”, i-a scris Morison.

În stânga directorul financiar, Andrew Blyth, iar în dreapta Courtenay Morison, președintele și directorul companiei Sursa foto: Colaj Linkedin

„Sunt din ce în ce mai nemulțumit și supărat”

În schimbul de e-mailuri, șeful companiei i-a transmis lui Blyth că este nemulțumit de atitudinea sa în legătură cu bonusul.

„Sunt din ce în ce mai nemulțumit/supărat de atitudinea ta față de ceea ce consideri tu că este corect și echitabil. Cred că trebuie să-ți analizezi serios poziția.”

După această discuție, Morison nu a mai luat legătura cu Blyth timp de șase zile.

Potrivit informațiilor analizate de tribunal, lipsa contactului era neobișnuită, deoarece cei doi comunicau în mod normal în majoritatea zilelor.

Apoi, Blyth a fost chemat la o întâlnire. Discuția a durat aproximativ cinci minute. Atunci i s-a comunicat că este concediat.

Șeful companiei căutase online „motive legitime pentru concedierea directorului”

Unul dintre elementele analizate de tribunal a fost ceea ce s-a întâmplat în dimineața zilei în care Blyth a fost concediat.

Cu doar câteva ore înaintea întâlnirii, Morison ar fi făcut o căutare online privind „Motive legitime pentru concedierea directorului”.

Ulterior, în fața tribunalului, Morison a susținut că se gândea de mai multe luni să elimine postul lui Blyth.

Argumentul său era că firma nu își mai permitea să păstreze funcția respectivă.

Compania avea deja trei contabili calificați în departamentul financiar, iar eliminarea postului de director financiar ar fi permis economii de peste 148.000 de lire sterline (aproximativ 173.000 de euro).

Tribunalul nu a acceptat explicația privind concedierea

Judecătoarea Jacqueline McCluskey a analizat motivele invocate de conducerea companiei și cronologia evenimentelor.

Tribunalul a considerat că nemulțumirea legată de bonus a avut un rol esențial în decizia de concediere.

„Tribunalul a concluzionat că motivul principal din mintea domnului Morison atunci când l-a concediat [pe domnul Blyth] a fost nemulțumirea și supărarea sa față de atitudinea sa din schimbul de e-mailuri cu domnul Morison, conform căreia bonusul său era nedrept și ar trebui revizuit în creștere.”

Judecătoarea a remarcat și faptul că mesajele lui Morison au devenit „abrupte și directe” după disputa privind bonusul.

Un element important în decizia tribunalului a fost lipsa unor documente care să demonstreze că eliminarea postului fusese analizată cu luni înainte.

Judecătoarea McCluskey a arătat că singurele dovezi documentare relevante indicau o acțiune făcută chiar în ziua concedierii.

„Singurele dovezi documentare furnizate au arătat că, cu doar câteva ore înainte de ședința de concediere [a sa], domnul Morison efectuase o căutare online despre «Motive legitime pentru concedierea directorului».”

Tribunalul a considerat că acest element contrazicea într-o anumită măsură afirmația potrivit căreia concedierea fusese planificată de mai mult timp.

În urma analizei probelor, tribunalul a concluzionat că Blyth fusese concediat pe nedrept.

Judecătoarea a considerat că angajatorul încercase să prezinte concedierea drept o eliminare a postului, deși motivul principal fusese disputa privind bonusul.

Tribunalul a luat în calcul și faptul că nu existau suficiente dovezi documentare care să confirme că eliminarea postului fusese analizată cu luni înainte.

Despăgubiri de aproape 120.000 de lire sterline

Pentru concedierea considerată abuzivă, compania a fost obligată să îi plătească lui Andrew Blyth despăgubiri de 118.223 de lire sterline.

Suma este echivalentul a aproximativ 140.000 de euro.

Despăgubirea a fost calculată pentru pierderile financiare suferite în perioada în care Blyth a rămas fără loc de muncă, precum și pentru pierderile viitoare.

Între timp, fostul director financiar și-a găsit un nou loc de muncă în 2026, însă veniturile sale sunt mai mici decât cele pe care le avea la Clockwork Group Holdings.