Prețul grâului a scăzut brusc în Portul Constanța, după declarațiile lui Donald Trump despre Rusia și Ucraina

Piața cerealelor din România înregistrează o scădere bruscă a prețurilor în Portul Constanța, în urma unor evoluții neașteptate pe scena diplomatică internațională. Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump privind un posibil acord între Rusia și Ucraina au stârnit un val de optimism pe bursele de mărfuri, determinând o corecție rapidă a cotațiilor pentru grâu, porumb și oleaginoase.

Membrii pieței agro au reacționat imediat la speculațiile potrivit cărora Moscova și Kievul ar fi convenit să nu mai vizeze reciproc infrastructura energetică. Speranțele privind o eventuală dezescaladare a conflictului din bazinul Mării Negre au redus considerabil presiunea de cumpărare pe bursele internaționale, fenomen care s-a transmis instantaneu și pe piața fizică din România.

La bursa Euronext de la Paris, contractul pentru grâul cu livrare în luna decembrie a încheiat ședința de tranzacționare în scădere, ajungând la valoarea de 240,25 de euro pe tonă, deși în timpul zilei consemnase creșteri de peste un procent.

O tendință similară a marcat și porumbul MATIF, care a coborât până la nivelul de 262,5 euro pe tonă, pe fondul începerii recoltării în emisfera nordică.

Această dinamică s-a reflectat direct în prețurile oferite în Portul Constanța (DAP Constanța). Grâul de panificație a înregistrat o scădere de 3 euro pe tonă față de sfârșitul săptămânii trecute, ajungând la 230 de euro pe tonă (aproximativ 1.213 lei pe tonă). Cotația pentru grâul furajer s-a menținut stabilă la 211 euro pe tonă (1.113 lei pe tonă).

Cea mai pronunțată corecție din sectorul cerealelor a fost consemnată la porumb, care a pierdut 4 euro pe tonă, coborând la nivelul de 228 de euro pe tonă (1.197 de lei pe tonă). Orzul furajer a înregistrat o ieftinire de 2 euro, fiind tranzacționat la 219 euro pe tonă (1.155 de lei pe tonă).

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Pe segmentul oleaginoaselor, prețurile au urmat aceeași tendință descendentă. Atât rapița, cât și floarea-soarelui au pierdut câte 4 euro pe tonă. În prezent, floarea-soarelui este cotată la 523 de euro pe tonă (2.752 de lei pe tonă), în timp ce rapița se menține la nivelul de 528 de euro pe tonă (2.777 de lei pe tonă), raportat la un curs de schimb de 5,26 de lei pentru un euro.

Din perspectiva datelor reale de transport, specialiștii din sectorul agricol avertizează că reacția pieței ar putea fi o supraevaluare a declarațiilor politice. În ciuda discursului diplomatice de la Washington, rutele maritime din Marea Neagră rămân aproape complet blocate pentru exporturile de cereale din Rusia și Ucraina, iar infrastructura dunăreană nu reușește să preia întreaga cantitate de marfă necesară piețelor globale.

În Ucraina, deși firma de analiză APK-Inform a revizuit în creștere prognoza de recoltă pentru sezonul 2026/27 la 65,2 milioane de tone, estimările privind exporturile au fost tăiate drastic cu 14%, până la 33,9 milioane de tone. Blocajele din porturi au redus volumele livrate peste graniță cu 60%, fapt ce ar putea duce stocurile ucrainene la un nivel record de 24 de milioane de tone.

În paralel, grâul rusesc traversează o perioadă de ieftinire din cauza scăderii cererii la nivel global. Anularea unei licitații majore în Arabia Saudită pentru mai mult de 500.000 de tone a confirmat că marii cumpărători refuză prețurile mari. Casa de analiză SovEcon și-a redus prognoza privind exporturile de grâu ale Rusiei la 41,4 milioane de tone pentru acest sezon.