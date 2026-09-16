Țara europeană în care femeile rămân fără parteneri și apelează la „soți pe oră” închiriați online

Într-o țară europeană în care femeile sunt mult mai numeroase decât bărbații, deficitul masculin se resimte inclusiv în viața de zi cu zi. Pentru treburile gospodărești pe care, în lipsa unui partener, nu le pot face singure, unele femei apelează la servicii de „soți pe oră”, disponibili pentru închiriere online.

Dezechilibrul demografic și impactul social

Letonia se confruntă cu un dezechilibru semnificativ între sexe, un fenomen care face ca femeile să găsească soluții inedite pentru gestionarea treburilor gospodărești. Conform NDTV, populația feminină din această țară este cu 15,5% mai mare decât cea masculină, o diferență de peste trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.

Acest dezechilibru este cel mai vizibil în rândul persoanelor de peste 65 de ani, unde numărul femeilor este dublu față de cel al bărbaților. Femeile letone, cum este cazul Daniei, care lucrează în industria evenimentelor, confirmă această realitate. „Aproape toți colegii mei sunt femei. Îmi place să lucrez cu ele, dar un echilibru mai bun între sexe ar face interacțiunile mai interesante”, a declarat Dania. Prietena sa, Zane, a adăugat că multe femei călătoresc în străinătate pentru a-și găsi parteneri, dat fiind numărul redus de opțiuni disponibile acasă.

„Soți pe oră” - soluția practică pentru gospodării

În absența partenerilor de sex masculin, femeile din Letonia apelează tot mai mult la servicii care oferă meseriași de închiriat. Platforme precum Komanda24 și Remontdarbi.lv pun la dispoziție „bărbați cu mâini de aur”, care rezolvă rapid diverse sarcini casnice, de la reparații și tâmplărie, la instalare de televizoare. Acești „soți pentru o oră” pot fi angajați online sau telefonic, oferind femeilor o soluție eficientă pentru întreținerea locuinței.

Cauzele dezechilibrului de gen

Experții atribuie acest fenomen speranței de viață mai reduse a bărbaților letoni. Conform World Atlas, 31% dintre bărbați fumează, comparativ cu doar 10% dintre femei, iar obezitatea și problemele de sănătate legate de stilul de viață sunt mai frecvente în rândul bărbaților. Acești factori contribuie la rata mai mare de mortalitate în rândul populației masculine.

Fenomenul „soților pe oră” depășește granițele Letoniei

Fenomenul de „închiriere a soților” nu este limitat la Letonia. În Marea Britanie, Laura Young a lansat în 2022 afacerea „Rent My Handy Husband”, prin care soțul său, James, oferă ajutor la diverse treburi casnice contra cost. James rămâne extrem de solicitat, percepând taxe orare sau pe zi pentru serviciile oferite.