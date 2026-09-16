Susține Susține

Un român aflat pe lista „Red Notice” a Interpol a fost găsit pe un șantier din Marea Britanie: „Nu s-a întors nici măcar pentru a-și vedea copiii”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
Comentează
Colaj Dumitru Busna, un roman cautat pentru un jaf // Sigla Interpol Red-notice
Român căutat de Interpol, găsit pe un șantier din Anglia după ani de zile. Sursa foto: Colaj Interpol
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Un român condamnat în România la 10 ani de închisoare pentru un jaf violent a fost găsit în Marea Britanie, unde ar fi locuit timp de mai mulți ani sub cel puțin o identitate falsă. Dumitru Petrișor Busna, aflat pe lista „Red Notice” a Interpol, a fost identificat în timp ce lucra pe un șantier din Oldbury, relatează Daily Express.

Cuprins:

Dumitru Busna a încercat să conteste extrădarea în România, invocând inclusiv dreptul la viață de familie, însă instanța britanică a decis că predarea sa către autoritățile române trebuie să continue. Hotărârea a fost contestată la High Court.

Dumitru Busna, găsit după ani de căutări în Marea Britanie

Dumitru Petrișor Busna, originar din Slatina, era căutat de autoritățile române în baza unei condamnări la 10 ani de închisoare pentru o faptă violentă, săvârșită în 2011.

Numele său apare în baza de date asociată notificărilor roșii INTERPOL, cu numărul de referință 2013/40649. Datele disponibile indică România drept țara care a solicitat notificarea, iar motivul este asociat unei infracțiuni de furt/jaf cu violență.

Red Notice (notificarea roșie) nu este un „mandat internațional de arestare” emis de INTERPOL în nume propriu. Este o alertă transmisă statelor membre la solicitarea unei țări care caută o persoană în vederea localizării și arestării provizorii, în perspectiva unei proceduri de extrădare sau a unei acțiuni juridice similare.

Dumitru Busna a fost găsit în martie 2026, în timp ce lucra pe un șantier din Oldbury, în West Midlands, un oraș din Anglia aflat la 10 kilometri de Birmingham.

Ofițerii britanici l-au identificat după ce, potrivit autorităților, acesta le-a furnizat inițial un nume fals. Verificările ulterioare au arătat că bărbatul era căutat în România.

Cazul a ajuns astfel în atenția Unității Naționale pentru Extrădare.

Condamnarea din România: un jaf violent comis la Slatina

Fapta pentru care Busna a fost condamnat s-a produs în 2011, în Slatina.

Acesta a coborât dintr-o mașină și a abordat un bărbat pe stradă, reproșându-i că merge pe carosabil și nu pe trotuar. Situația a degenerat rapid.

Victima a fost lovită cu pumnii și cu un obiect contondent, după care agresorul i-a luat telefonul și banii.

Dumitru Busna a fost ulterior condamnat la 10 ani de închisoare. În fața instanței britanice, el a negat însă că ar fi comis jaful din 2011 și a contestat modul în care a fost condamnat în România.

A plecat din România înainte de executarea pedepsei

Potrivit informațiilor prezentate în cazul de extrădare, Busna a părăsit România înainte ca pedeapsa să poată fi executată.

În Regatul Unit ar fi ajuns cel puțin din 2012. În același an, el a fost condamnat în Marea Britanie pentru conducere sub influența alcoolului și pentru conducerea unui vehicul fără asigurare.

În 2013, autoritățile britanice au început să îl caute în legătură cu condamnarea din România.

Căutările nu au dus însă imediat la localizarea sa.

În cazul prezentat instanței s-a susținut că Busna ar fi folosit cel puțin un pseudonim în perioada în care a locuit în Marea Britanie.

În cele din urmă, el a fost identificat în martie 2026, în timp ce lucra pe un șantier din Oldbury, la 15 ani de la comiterea jafului violent.

A invocat dreptul la viață de familie pentru a evita extrădarea

Dumitru Busna nu vrea să se întoarcă în România.

În cadrul procedurilor de extrădare, apărarea lui Busna a invocat mai multe argumente, inclusiv dreptul la viață de familie și condițiile din penitenciarele românești.

Românul a susținut că dorește să rămână în Marea Britanie pentru a avea grijă de cei doi copii ai săi și de mama sa, despre care a afirmat că are probleme grave de sănătate.

În declarația transmisă instanței, Busna a contestat și acuzația că s-ar fi ascuns intenționat de autoritățile române.

„Autoritățile m-au găsit vinovat pentru că nu mă aflam în țară la momentul respectiv pentru a mă apăra. Vreau să rămân în Regatul Unit pe viitor, pentru a putea avea grijă de cei doi copii ai mei și de mama mea, care are niște probleme de sănătate, unele foarte grave”, a spus românul.

Busna a negat că se „ascundea” de autoritățile române. El a mai susținut că a locuit și a muncit ilegal în Marea Britanie după ce și-ar fi pierdut documentele și pentru că se temea că ar putea fi deportat.

Ce s-a aflat despre cei doi copii ai românului

Unul dintre elementele importante analizate de instanță a fost situația familiei lui Busna.

În timpul procedurilor a rezultat că fosta sa parteneră și cei doi copii ai lor locuiesc în România.

Mai mult, documentele prezentate în cadrul cazului indică faptul că Busna nu și-ar mai fi văzut copiii de aproximativ opt ani.

Acest aspect a devenit relevant în analiza argumentului privind viața de familie.

Judecătoarea a remarcat faptul că bărbatul „nu s-a întors în România nici măcar pentru a-și vedea copiii”.

La Westminster Magistrates’ Court, judecătoarea districtuală Louisa Ciecióra a respins argumentul potrivit căruia Busna ar fi evitat România din motive care nu aveau legătură cu procedurile judiciare.

În motivarea prezentată în relatările despre caz, judecătoarea a spus: „Persoana solicitată [Busna] nu s-a întors în România, nici măcar pentru a-și vedea copiii”.

Judecătoarea a concluzionat că motivul pentru care acesta a evitat întoarcerea în România a fost legat de evitarea autorităților și a procedurilor judiciare.

„Sunt sigură că acest lucru se datorează faptului că adevăratul motiv pentru evitarea României a fost evitarea autorităților și a procedurilor judiciare”.

În cazul analizat de instanță, un alt element important a fost interesul public privind respectarea procedurilor de extrădare.

„Interesul public în asigurarea respectării acordurilor de extrădare este ridicat, la fel ca și interesul public în descurajarea percepției Regatului Unit ca stat dispus să accepte persoane fugare din calea justiției”, a subliniat judecătoarea districtuală Louisa Ciecióra.

Hotărârea a deschis calea pentru predarea lui Busna către autoritățile române.

Decizia nu este definitivă. Avocații au făcut apel

Deși instanța britanică a decis în favoarea continuării procedurii de extrădare, cazul nu s-a încheiat.

Avocații lui Dumitru Busna au contestat decizia și au depus apel la High Court.

Prin urmare, în acest moment, procedura judiciară privind predarea sa către România nu s-a închis definitiv.

Cine este Dumitru Petrișor Busna, potrivit datelor INTERPOL

Dumitru Busna apare în baza de date privind notificările roșii INTERPOL cu numele complet Dumitru Petrișor Busna.

Datele publice asociate notificării Interpol despre Dumitru Busna:

  • naționalitate: România;
  • locul nașterii: Slatina, județul Olt;
  • data nașterii: 21 octombrie 1988;
  • notificare roșie asociată României;
  • referință INTERPOL: 2013/40649;
  • motivul notificării: infracțiune violentă de tip furt/jaf.
Românul de pe lista Interpol Red Notice Sursa foto: Captură Interpol Red Notice
Românul de pe lista Interpol Red Notice Sursa foto: Captură Interpol Red Notice

Surse locale au relatat încă din 2020 că Busna figura pe lista persoanelor căutate de INTERPOL și că fotografia sa era însoțită de o notificare roșie.

Dacă procedura de extrădare va fi finalizată în urma apelului, Dumitru Busna ar putea fi predat autorităților române pentru executarea pedepsei de 10 ani de închisoare. Până la o decizie definitivă în procedura de apel însă, situația sa juridică în Marea Britanie rămâne în curs de soluționare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Marea Britanie români Anglia
Parteneri
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
Viva.ro
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Unica.ro
Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Premiile Emmy 2026 - Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Premiile Emmy 2026 - Cele mai hot cupluri de vedete. Vezi galeria foto aici
Parteneri
Au apărut imaginile » Fostul superstar din Premier League, prins cu gaz ilariant și un balon dezumflat în Lamborghini: arestat pe loc!
Gsp.ro
Au apărut imaginile » Fostul superstar din Premier League, prins cu gaz ilariant și un balon dezumflat în Lamborghini: arestat pe loc!
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
Gsp.ro
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
Parteneri
Primele imagini de la capela unde este depusă Mădălina Apostol. Mama ei, consolată de Nick Rădoi, fiul ei, monument de durere. Bianca Drăgușanu a venit, și ea, la priveghi
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la capela unde este depusă Mădălina Apostol. Mama ei, consolată de Nick Rădoi, fiul ei, monument de durere. Bianca Drăgușanu a venit, și ea, la priveghi
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: &quot;Pentru noi, mama a fost tot&quot;
Avantaje.ro
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: &quot;Pentru noi, mama a fost tot&quot;
ALTE ȘTIRI
Colaj Dumitru Busna, un roman cautat pentru un jaf // Sigla Interpol Red-notice
Știri România
08:10
Un român aflat pe lista „Red Notice” a Interpol a fost găsit pe un șantier din Marea Britanie: „Nu s-a întors nici măcar pentru a-și vedea copiii”
Protest fermieri Piata Victoriei - 15-septembrie-2026-Dumitru-Angelescu
Știri România
06:42
47 de persoane au ajuns la Poliție după protestul fermierilor din Piața Victoriei
Parteneri
Jocul dublu făcut de cel mai vechi aliat al Moscovei. General: „Există un capitol la care ignoră interesele lui Putin”
Adevarul.ro
Jocul dublu făcut de cel mai vechi aliat al Moscovei. General: „Există un capitol la care ignoră interesele lui Putin”
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului. Firma, pierdută în condiții suspecte
Fanatik.ro
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului. Firma, pierdută în condiții suspecte
Proprietarii fără asigurare PAD riscă amenzi de 100-500 de lei. Cum se schimbă și impozitul pe locuință
Financiarul.ro
Proprietarii fără asigurare PAD riscă amenzi de 100-500 de lei. Cum se schimbă și impozitul pe locuință
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
Viva.ro
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
MONDEN
Bianca Drăgușanu la priveghiul prietenei sale, Mădălina Apostol
Stiri Mondene
08:35
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol. Vedeta a izbucnit în lacrimi și i-a adus un ultim omagiu prietenei sale
Adelina Pestrițu prezintă emisiunea „Burlacii:Foc în Paradis”
Stiri Mondene
15 sept.
Câți oameni s-au uitat la premiera show-ului „Burlacii” de la Pro TV. Emisiunea prezentată de Adelina Pestrițu nu a adus cifrele așteptate
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
&quot;Laptele vegetal&quot;, analizat în laborator: plin de zahăr şi cu zero proteine
Observatornews.ro
&quot;Laptele vegetal&quot;, analizat în laborator: plin de zahăr şi cu zero proteine
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Parteneri
Gsp.ro
Revolta campioanelor olimpice împotriva actriței Sydney Sweeney: „Urăsc din tot sufletul ce a făcut”
Gsp.ro
Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
Parteneri
O revistă împrumutată s-a întors la bibliotecă după 132 de ani. Ce amendă ar fi trebuit plătită
Mediafax.ro
O revistă împrumutată s-a întors la bibliotecă după 132 de ani. Ce amendă ar fi trebuit plătită
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Ultimul rămas-bun pentru Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit a fost depus la capelă. Nick Rădoi și cei doi băieți ai ei, răpuși de durere
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea”
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol despre familia ei. Mesajul care îi tulbură acum pe cei care au cunoscut-o: „Doar ea mi-a mai rămas. Copiii mei și ea”
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Redactia.ro
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Bob Mackie, designerul care i-a făcut pe Cher și Elton John să strălucească, a încetat din viață la 87 de ani
Kanald.ro
Bob Mackie, designerul care i-a făcut pe Cher și Elton John să strălucească, a încetat din viață la 87 de ani
POLITIC
Europarlamentarul PSD Dragoș Benea afirmă că un guvern cu AUR nu mai este un scenariu extrem pentru România. Sursă foto: Facebook /Dragoș Benea..
Politică
15 sept.
Europarlamentarul PSD Dragoș Benea vrea guvern cu AUR: „N-ar fi ceva atât de dramatic”
Nicuşor Dan a semnat decretul pentru acreditarea Theodorei-Magdalena Mircea ca ambasador al României în Cuba și alte state din Caraibe. Foto: Profimedia
Politică
15 sept.
Nicușor Dan a reacționat după violențele din Piața Victoriei, de la protestul oierilor: „Atacurile şi agresiunile, actele de vandalism sunt inacceptabile”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
S-a însurat la 21 de ani cu o femeie mai mare cu 10 ani și a dat lovitura în carieră. Încasează un salariu de 3.250.000 de euro
Fanatik.ro
S-a însurat la 21 de ani cu o femeie mai mare cu 10 ani și a dat lovitura în carieră. Încasează un salariu de 3.250.000 de euro
Pasta de tomate, efect asupra creierului. Ce au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Pasta de tomate, efect asupra creierului. Ce au descoperit oamenii de știință
Ultimele știri
Stiri Mondene
09:24
Ce a pățit Mihai Trăistariu în a treia zi de fasting: „Am văzut moartea cu ochii”
Cultură și Vacanțe
09:16
Clădirea istorică din Londra unde a locuit Winston Churchill și care l-a inspirat pe creatorul lui James Bond va deveni hotel de lux
Știri Externe
09:04
Volodimir Zelensky acuză Rusia că a încercat să îl asasineze de două ori în ultima săptămână: „M-au atacat în Moldova”
Știri Externe
09:02
Cele șapte teme pe care Ursula von der Leyen le va aborda în discursul său de miercuri despre Starea Uniunii
Citește mai multe
TRENDING
InterviuExclusiv
Știri România
07:00
Ben Hodges, fost comandant al trupelor terestre din NATO: „Rusia atacă în mod clar suveranitatea României. Trebuie plecat de la premisa că vor ataca tot, mai ales infrastructura cibernetică”
Știri România
15 sept.
Noi îmbrânceli la protestul fermierilor din fața Guvernului. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene, Pasajul Victoriei este blocat în ambele sensuri
Știri Externe
15 sept.
În anii ’80, 28 de măgari sălbatici au fost eliberați în deșertul Negev din Israel. Astăzi, după mai bine de 40 de ani, există sute de exemplare
Lifestyle
15 sept.
Horoscop 16 septembrie 2026. Leii pot descoperi o nouă dimensiune, mai profundă, a conexiunii pe care o au cu partenerul de cuplu
Un cărucior metalic de bagaje aflat într-un terminal de aeroport, încărcat cu două valize și o pălărie
Cultură și Vacanțe
15 sept.
10 cele mai rele aeroporturi din lume dezvăluite de călători frecvenți: „Am pierdut numeroase zboruri”
Peste 100 de câini și 20 de pisici au fost salvați de autorități dintr-o „casă a ororilor”, după moartea proprietarului. Sursă foto: Facebook /Le Cœur sur la Patte 85.
Lifestyle
15 sept.
100 de câini și 20 de pisici, salvați din „casa ororilor” după moartea proprietarului. Multe animale erau bolnave
Meghan Markle și Prințul Harry s-au întors în Marea Britanie. Sursă foto:Profimedia
Lifestyle
15 sept.
Meghan Markle și prințul Harry și-au retras copiii de la școală după doar două zile: motivul din spatele deciziei radicale
Un director concediat pentru un bonus de 35.000 de euro a obținut 140.000 de euro în instanță. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
15 sept.
Un director concediat după ce s-a plâns că un bonus de 35.000 de euro „e prea mic” a câștigat în instanță o sumă uriașă
O persoană care poartă mănuși și ține cu penseta o brățară de aur
Lifestyle
15 sept.
A dat nici 4 euro pe două obiecte dintr-o piață de vechituri. Ce a descoperit la magazinul de bijuterii: „Am avut lacrimi în ochi”
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Un polițist de frontieră verifică actele unui șofer, noaptea, usa soferului este deschisă
Știri România
06:24
Un șofer român a încercat să intre în țară cu o mașină cu numere de Irlanda, însă a fost dus direct la sediul de Poliție
Doi medici, costumati in halate cu bonete si masti, care opereaza in sala de operatie
Știri România
15 sept.
Diplomele medicilor și arhitecților ar putea fi recunoscute automat în UE. Ce schimbări majore pe piața muncii pregătește Bruxelles-ul
Protestul oierilor, confiscat de oamenii lui Călin Georgescu
Știri România
15 sept.
Jurnaliști Realitatea Plus, Digi24 și Snoop, agresați la protestul din Piața Victoriei. Un cameraman a ajuns la spital
Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025, dar a fost demis prin moțiune de cenzură în mai 2026. Foto: Profimedia
Știri România
15 sept.
Nou mesaj transmis de Ilie Bolojan, după violențele de la protestele din Piața Victoriei: „Societatea e prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină”
Violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei au crescut în intensitate
Opinii
15 sept.
De ce nu poate rezolva Guvernul problemele oierilor
Nicuşor Dan a semnat decretul pentru acreditarea Theodorei-Magdalena Mircea ca ambasador al României în Cuba și alte state din Caraibe. Foto: Profimedia
Opinii
15 sept.
Nu doar corupția ucide! Nepăsarea de oameni și nepriceperea la guvernare ucid și ele!
Imaginea îl prezintă pe Nicușor Dan vorbind de la o tribună oficială, având în fundal steagurile României și Uniunii Europene.
Opinii
15 sept.
Moș Crăciun pe genunchii lui Nicușor
O randare cu centrala nucleară și cele șase minireactoare care ar urma să fie construite la Doicești
Opinii
14 sept.
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu