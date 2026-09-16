Un român condamnat în România la 10 ani de închisoare pentru un jaf violent a fost găsit în Marea Britanie, unde ar fi locuit timp de mai mulți ani sub cel puțin o identitate falsă. Dumitru Petrișor Busna, aflat pe lista „Red Notice” a Interpol, a fost identificat în timp ce lucra pe un șantier din Oldbury, relatează Daily Express.

Dumitru Busna a încercat să conteste extrădarea în România, invocând inclusiv dreptul la viață de familie, însă instanța britanică a decis că predarea sa către autoritățile române trebuie să continue. Hotărârea a fost contestată la High Court.

Dumitru Busna, găsit după ani de căutări în Marea Britanie

Dumitru Petrișor Busna, originar din Slatina, era căutat de autoritățile române în baza unei condamnări la 10 ani de închisoare pentru o faptă violentă, săvârșită în 2011.

Numele său apare în baza de date asociată notificărilor roșii INTERPOL, cu numărul de referință 2013/40649. Datele disponibile indică România drept țara care a solicitat notificarea, iar motivul este asociat unei infracțiuni de furt/jaf cu violență.

Red Notice (notificarea roșie) nu este un „mandat internațional de arestare” emis de INTERPOL în nume propriu. Este o alertă transmisă statelor membre la solicitarea unei țări care caută o persoană în vederea localizării și arestării provizorii, în perspectiva unei proceduri de extrădare sau a unei acțiuni juridice similare.

Dumitru Busna a fost găsit în martie 2026, în timp ce lucra pe un șantier din Oldbury, în West Midlands, un oraș din Anglia aflat la 10 kilometri de Birmingham.

Ofițerii britanici l-au identificat după ce, potrivit autorităților, acesta le-a furnizat inițial un nume fals. Verificările ulterioare au arătat că bărbatul era căutat în România.

Cazul a ajuns astfel în atenția Unității Naționale pentru Extrădare.

Condamnarea din România: un jaf violent comis la Slatina

Fapta pentru care Busna a fost condamnat s-a produs în 2011, în Slatina.

Acesta a coborât dintr-o mașină și a abordat un bărbat pe stradă, reproșându-i că merge pe carosabil și nu pe trotuar. Situația a degenerat rapid.

Victima a fost lovită cu pumnii și cu un obiect contondent, după care agresorul i-a luat telefonul și banii.

Dumitru Busna a fost ulterior condamnat la 10 ani de închisoare. În fața instanței britanice, el a negat însă că ar fi comis jaful din 2011 și a contestat modul în care a fost condamnat în România.

A plecat din România înainte de executarea pedepsei

Potrivit informațiilor prezentate în cazul de extrădare, Busna a părăsit România înainte ca pedeapsa să poată fi executată.

În Regatul Unit ar fi ajuns cel puțin din 2012. În același an, el a fost condamnat în Marea Britanie pentru conducere sub influența alcoolului și pentru conducerea unui vehicul fără asigurare.

În 2013, autoritățile britanice au început să îl caute în legătură cu condamnarea din România.

Căutările nu au dus însă imediat la localizarea sa.

În cazul prezentat instanței s-a susținut că Busna ar fi folosit cel puțin un pseudonim în perioada în care a locuit în Marea Britanie.

În cele din urmă, el a fost identificat în martie 2026, în timp ce lucra pe un șantier din Oldbury, la 15 ani de la comiterea jafului violent.

A invocat dreptul la viață de familie pentru a evita extrădarea

Dumitru Busna nu vrea să se întoarcă în România.

În cadrul procedurilor de extrădare, apărarea lui Busna a invocat mai multe argumente, inclusiv dreptul la viață de familie și condițiile din penitenciarele românești.

Românul a susținut că dorește să rămână în Marea Britanie pentru a avea grijă de cei doi copii ai săi și de mama sa, despre care a afirmat că are probleme grave de sănătate.

În declarația transmisă instanței, Busna a contestat și acuzația că s-ar fi ascuns intenționat de autoritățile române.

„Autoritățile m-au găsit vinovat pentru că nu mă aflam în țară la momentul respectiv pentru a mă apăra. Vreau să rămân în Regatul Unit pe viitor, pentru a putea avea grijă de cei doi copii ai mei și de mama mea, care are niște probleme de sănătate, unele foarte grave”, a spus românul.

Busna a negat că se „ascundea” de autoritățile române. El a mai susținut că a locuit și a muncit ilegal în Marea Britanie după ce și-ar fi pierdut documentele și pentru că se temea că ar putea fi deportat.

Ce s-a aflat despre cei doi copii ai românului

Unul dintre elementele importante analizate de instanță a fost situația familiei lui Busna.

În timpul procedurilor a rezultat că fosta sa parteneră și cei doi copii ai lor locuiesc în România.

Mai mult, documentele prezentate în cadrul cazului indică faptul că Busna nu și-ar mai fi văzut copiii de aproximativ opt ani.

Acest aspect a devenit relevant în analiza argumentului privind viața de familie.

Judecătoarea a remarcat faptul că bărbatul „nu s-a întors în România nici măcar pentru a-și vedea copiii”.

La Westminster Magistrates’ Court, judecătoarea districtuală Louisa Ciecióra a respins argumentul potrivit căruia Busna ar fi evitat România din motive care nu aveau legătură cu procedurile judiciare.

În motivarea prezentată în relatările despre caz, judecătoarea a spus: „Persoana solicitată [Busna] nu s-a întors în România, nici măcar pentru a-și vedea copiii”.

Judecătoarea a concluzionat că motivul pentru care acesta a evitat întoarcerea în România a fost legat de evitarea autorităților și a procedurilor judiciare.

„Sunt sigură că acest lucru se datorează faptului că adevăratul motiv pentru evitarea României a fost evitarea autorităților și a procedurilor judiciare”.

În cazul analizat de instanță, un alt element important a fost interesul public privind respectarea procedurilor de extrădare.

„Interesul public în asigurarea respectării acordurilor de extrădare este ridicat, la fel ca și interesul public în descurajarea percepției Regatului Unit ca stat dispus să accepte persoane fugare din calea justiției”, a subliniat judecătoarea districtuală Louisa Ciecióra.

Hotărârea a deschis calea pentru predarea lui Busna către autoritățile române.

Decizia nu este definitivă. Avocații au făcut apel

Deși instanța britanică a decis în favoarea continuării procedurii de extrădare, cazul nu s-a încheiat.

Avocații lui Dumitru Busna au contestat decizia și au depus apel la High Court.

Prin urmare, în acest moment, procedura judiciară privind predarea sa către România nu s-a închis definitiv.

Dumitru Busna apare în baza de date privind notificările roșii INTERPOL cu numele complet Dumitru Petrișor Busna.

Datele publice asociate notificării Interpol despre Dumitru Busna:

naționalitate: România;

locul nașterii: Slatina, județul Olt;

data nașterii: 21 octombrie 1988;

notificare roșie asociată României;

referință INTERPOL: 2013/40649;

motivul notificării: infracțiune violentă de tip furt/jaf.

Românul de pe lista Interpol Red Notice Sursa foto: Captură Interpol Red Notice

Surse locale au relatat încă din 2020 că Busna figura pe lista persoanelor căutate de INTERPOL și că fotografia sa era însoțită de o notificare roșie.