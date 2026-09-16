Clădirea istorică din Londra unde a locuit Winston Churchill și care l-a inspirat pe creatorul lui James Bond va deveni hotel de lux

Admiralty Arch, o clădire istorică din Londra, va găzdui din această toamnă hotelul de lux The Admiral’s Mess, un spațiu „imersiv” creat de echipa din spatele faimoaselor locații Mr Fogg’s și Bunga90.

Unul dintre cele mai emblematice repere ale Londrei, Admiralty Arch, se pregătește să găzduiască un nou bar imersiv, „The Admiral's Mess”. Conform The Sun, acest bar inedit, cu o suprafață de 223 de metri pătrați și o capacitate de 60 de locuri, va fi inaugurat în această toamnă în cadrul hotelului de lux Waldorf Astoria London Admiralty Arch, relatează publicația britanică The Sun.

Deși detaliile despre conceptul barului rămân încă secrete, grupul Inception, cunoscut pentru locațiile sale tematice precum Mr Fogg’s și Bunga90, promite o experiență de neuitat.

„Oaspeții vor putea descoperi ceva distinctiv și neașteptat”, au declarat reprezentanții companiei. Dacă ne luăm după celelalte locații semnate de Inception, precum Cahoots, inspirat de metroul londonez, sau Bunga90, unde clienții sunt transportați în atmosfera anilor ’90, distracția este garantată.

Admiralty Arch, construit la comanda regelui Edward al VII-lea în 1912 ca omagiu adus reginei Victoria, a fost transformat în primul hotel din această clădire de gradul I.

După ce a fost abandonat de guvernul britanic în 2011, clădirea a rămas nefolosită până în 2014, când au început lucrările de renovare pentru a o transforma în Waldorf Astoria London Admiralty Arch.

Hotelul va oferi o experiență de lux completă, incluzând un restaurant exclusivist, Coreus, condus de bucătarul cu stea Michelin Clare Smyth, și un alt local de prestigiu, Café Boulud, semnat de chef-ul Daniel Boulud.

De asemenea, oaspeții vor putea savura cocktailuri rafinate în barul semnătură al hotelului sau în „Whisky & Seaweed”, un alt concept de-al lui Clare Smyth. Nu va lipsi nici o terasă spectaculoasă pe acoperiș, cu priveliști impresionante asupra capitalei britanice.

Hotelul se va lăuda cu interioare elegante ce îmbină tradiția și modernitatea, un centru spa cu saună, baie de aburi și piscină de hidroterapie, și un grandios ballroom, accesibil printr-o scară ovală de patrimoniu. Sala de bal, decorată cu un candelabru impozant, are o capacitate de 500 de persoane.

Admiralty Arch are o istorie fascinantă, fiind utilizat de-a lungul timpului ca birouri și reședințe pentru Marina Regală Britanică. Aici au lucrat personalități marcante precum Winston Churchill și Lordul Mountbatten.

Mai mult, se spune că această clădire simbolică a influențat poveștile lui Ian Fleming despre faimosul agent 007, James Bond.