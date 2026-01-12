Incidentul a avut loc în cartierul Westwood, în jurul orei 15:30, ora locală, în apropierea clădirii federale Wilshire.

Potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD), șoferul camionului a fost reținut imediat după incident.

Poliția a mai precizat că „incidentul este investigat în mod activ pentru a se stabili ce a dus la coliziune”.

Echipele de pompieri au evaluat starea celor două persoane rănite, care au refuzat transportul la spital, conform informațiilor furnizate de autorități. În același timp, FBI colaborează cu LAPD pentru a stabili motivele care au dus la acest act.

„Aceasta este o anchetă în curs și vom informa publicul când vom avea mai multe informații”, a scris Bill Essayli, prim procurorul adjunct al Statelor Unite pentru Districtul Central al Californiei, pe platforma socială X.

Incidentul survine pe fondul protestelor antiregim din Iran, cele mai ample manifestații de acest tip de la revoltele din 2022, declanșate de moartea tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, în custodia poliției.

Agenţia de ştiri pentru activiştii pentru drepturile omului (HRANA), cu sediul în SUA, a raportat demonstrații în 186 de orașe din cele 31 de provincii iraniene, cu un bilanț tragic de cel puțin 544 de morți și peste 10.600 de arestări.

