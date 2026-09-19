O mașină în care se aflau doi tineri a intrat, vineri dimineață, într-un camion românesc aflat în mers, pe autostrada E34, în apropiere de Kemzeke, un sat aflat în provincia Flandra de Est, în Belgia. Pasagerul, care dormea cu scaunul lăsat pe spate, a scăpat cu răni ușoare, deși partea în care se afla a autoturismului a fost complet zdrobită. El și șoferul, care ar fi adormit la volan, au fost transportați la spital, relatează HLN.

Mașină zdrobită după impactul cu un camion românesc, în Belgia

Cei doi tineri au declarat că se îndreptau spre casă după ce fuseseră la o petrecere. În jurul orei 7.30, în apropiere de Kemzeke, mașina a lovit din spate un camion românesc aflat în mers. Potrivit jurnaliștilor belgieni, este posibil ca șoferul să fi ațipit pentru scurt timp.

Pasagerul dormea în momentul accidentului și își lăsase scaunul pe spate, iar în urma impactului extrem de puternic, partea mașinii în care se afla a fost puternic zdrobită. În mod surprinzător însă, tânărul a scăpat doar cu răni ușoare.

El și șoferul au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Momente de panică după accident. Autostrada E34 a fost închisă complet

Imediat după accident, a fost panică, după ce s-a anunțat că mașina ar putea lua foc. În cele din urmă, pompierii au constatat că nu izbucnise niciun incendiu.

Lichidul de răcire ajunsese pe motorul încins, ceea ce provocase apariția unor vapori și a creat impresia că autoturismul ar putea lua foc.

Autostrada E34 a fost închisă complet pentru o perioadă, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea operațiunilor necesare în urma accidentului. S-a format astfel o coadă de mașini care s-a întins până la Vrasene.