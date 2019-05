Când au aflat părinții lui Răzvan Ciobanu despre orientarea sexuală a acestuia. „Le-a luat foarte mult timp să înțeleagă”

Într-un interviu din anul 2011, regretatul designer Răzvan Ciobanu a povestit cum au aflat părinții lui despre orientarea sa sexuală.

„Eu nu o sun pe mama. Am o relație minunată cu familia mea, în România, neavând nimic am locuit în casa părinților mei, mi-au luat de mâncare, mi-au plătit facturile… Începând de la 14 ani nu a fost deloc simplu să fie părinții mei. Aveam prieteni importanți cu funcții înalte și ei nu știau că sunt gay. Niciodată nu am inventat povești, femei, dar nici nu mă îbntreba nimeni.

Mi-au zis: dacă aș fi știut că ești gay, nu ai fi fost prietenul meu. Eu sunt un caz atipic de gay, a fi gay nu înseamnă a-ți pune rochie. Ai mei au aflat de la 14 ani și jumătate, le-a luat foarte mult timp să înțeleagă. Eu am terminat clasa a 8-a imediat după revoluție, deci le-a fost greu, foarte greu…”, spunea Răzvan Ciobanu.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit, duminică noaptea, într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus marți la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

