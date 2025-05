O femeie în lumea bărbaților

„Am vrut să demonstrez că și femeile pot face asta. Am deschis o ușă, am deschis o filă de istorie și sunt mândră că pot demonstra că femeile pot face parte din această ramură”, a spus Laura Popa.

Parcursul său a început în 2016, când s-a brevetat scafandru categoria a treia.

„La început nu am avut o motivație, dar am ajuns la Centrul de scafandri și când am văzut tot ce se întâmplă aici, pur și simplu m-a fascinat și am zis de ce nu? O femeie în lumea bărbaților. Am luat-o pas cu pas, m-am brevetat prima dată în 2016, scafandru categoria a treia. Mi-a plăcut foarte mult, am rămas aici și de 9 ani sunt la Centrul de scafandri.”, a povestit Laura Popa.

În 2023, ea a făcut pasul decisiv, obținând brevetul care îi permite să se scufunde până la 50 de metri în Marea Neagră, utilizând alimentarea cu aer de la suprafață.

„M-am scufundat până la 50 de metri în Marea Neagră. Este o ramură aparte, pentru că mai puțin de un sfert din scafandrii României sunt scafandrii de mare adâncime.”, a explicat Laura Popa, într-un video postat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

Cum a devenit Laura Popa scafandru de mare adâncime

Pentru a deveni scafandru de mare adâncime, caporalul a trecut prin antrenamente dure, inclusiv testarea narcozei la 72 de metri și exerciții fizice solicitante.

„Cea mai mare provocare în cursul de mare adâncime a fost greutatea echipamentului. Undeva peste 45 de kilograme a fost destul de dificil atunci când a trebuit să facem scufundările în Marea Neagră”, a detaliat ea.

Printre cele mai memorabile momente din carieră, Laura Popa amintește scufundarea la o epavă antică, aflată la 40 de metri adâncime: „Mi s-a părut superb peisajul, pentru că vizibilitatea era de aproximativ 15 metri, ceea ce în Marea Neagră este foarte rar.”

Caporalul Laura Popa transmite un mesaj clar femeilor care își doresc o carieră în domenii considerate tradițional masculine: „Unei tinere care ar dori să fie scafandru militar aș sfătui-o să încerce, să nu se descurajeze și să știe că, cu toate că este o lume a bărbaților, și noi putem.”

„Am dovedit-o de foarte multe ori și încă o dovedim în fiecare zi. Vedem femei care sunt parașutist, scafandru, conducător de taburi, pilot de avion. Deci noi am ajuns în toate domeniile și putem să facem și scafandrerie de mare adâncime.”, a conchis Laura Popa.

