De Răzvan Mihalașcu,

Duminică seară, Cristina Țopescu a fost găsită moartă în locuința ei din Tunari, după o vecină a cerut ajutorul autorităților, fiind îngrijorată că nu o mai văzuse de pe jurnalistă de trei săptămâni.

Deși multe persoane credeau că e plecată în vacanță, Cristina Țopescu a murit înainte de Anul Nou, fără ca nimeni să se intereseze de ea.

Cunoscută drept o iubitoare de animale, Cristina Țopescu avea acasă mai mulți câini.

Marius Chircă, fondatorul Asociației pentru protecția animalelor Kola Kariola și un apropiat al Cristinei Țopescu, a făcut public un mesaj audio pe care jurnalista i l-a trimis.

„Marius (n.n. – președintele Kola Kariola), iartă-mă că te bat la cap, dar nu mai știu ce să fac! Ieri am făcut atac de panică, am reușit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineață am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat. Mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir și nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, cu atâția căței. Sper să-mi revin” – au fost probabil printre ultimele cuvinte ale Cristinei Țopescu, conform ȘtirileProtv.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Marius Chircă a explicat că jurnalista Cristina Țopescu „a trecut prin niște momente grele”.

Cristina Țopescu era mai cerebrală decât mulți dintre noi. Nu era nicio depresie. A trecut prin niște momente grele. (…) Nu a avut niciodată vreun gând să se sinucidă. Marius Chircă, fondatorul asociației Kola Kariola:

GSP.RO De ce a murit Cristina Țopescu și când ar fi survenit decesul

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2020. Scorpionii au parte de o perioadă mai intensă