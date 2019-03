Ion Cassian a fost cel care a fost alături de Zina Dumitrescu până în momentul în care aceasta a încetat din viață. Despre ultimele clipe ale Zinei Dumitrescu a făcut dezvăluiri acesta.

„Eu am fost ultima persoană cu care a interacționat. Am fost alături de ea, de ceva vreme, fiindcă îi era din ce în ce mai rău și nu mai dorea să lupte cu boala. Poate, tocmai de aceea, in ziua decesului, am stat lângă Mama Zina și parcă presimțeam și eu că acela este sfârșitul!

Am luat-o de mână și ea mi-a zâmbit, ca un semn! Mi-a spus mulțumesc și a închis ochii! Practic, a murit în brațele mele! Dumnezeu să o ierte”, a spus Ion Cassian pentru wowbiz.ro.

Zina Dumitrescu a fost considerată ca fiind cea care a pus bazele modei în România. Zina Dumitrescu a încetat din viață în data de 29 martie 2019, la vârsta de 82 de ani. Aceasta s-a stins din viață la azilul unde și-a petrecut ultimii ani de viață. Despre fiul Zinei Dumitrescu, Cătălin, s-a aflat că vrea să își incinereze mama, veste care a șocat pe toată lumea.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Zina Dumitrescu a vrut să fie înmormântată alături de mama ei, Natalia Bogoş, care a murit în urmă cu 35 de ani. Zina Dumitrescu îşi dorea să fie înmormântată la cimitirul Bellu, acolo unde avea şi un loc de veci alături de cel unde este înmormântată mama sa.

