Logică de conspiraționist

Ministrul Dragoș Pîslaru vorbește chiar de o așa-zisă „ Logică de conspiraționist”, când se face referire la bani europeni.

„Logică de conspiraționist:

  • Dacă primim bani europeni ca să ne facem autostrăzi: «Sunt bani pentru Moldova și Ucraina. Pentru români nu faceți nimic. Huoo!».
  • Dacă nu primim bani europeni ca să ne facem autostrăzi: «UE vrea să ne țină săraci și subdezvoltați. Jos, Ursula!»”, afirmă, miercuri, ministrul, pe pagina sa de Facebook.

România primește 16,6 miliarde de euro de la UNiunea Europeană

Afirmația lui Dragoș Pîslaru a fost făcută la o zi de la anunțul că România primește 16,6 miliarde de euro, prin programul SAFE, pentru apărare și pentru finalizarea autostrăzilor A7 și A8.

Ministrul a transmis marți, 9 septembrie, că țara noastră primește a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană (UE) prin noul mecanism european SAFE (Security Action for Europe).

„Acești bani vin într-un moment crucial și vor sprijini România pe două direcții majore:

– consolidarea capabilităților noastre de apărare, în conformitate cu prioritățile naționale și NATO;

– finanțarea unor proiecte esențiale pentru dezvoltare, inclusiv segmentele de autostrăzi A7 și A8 rămase anterior fără finanțare”, a precizat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

El a subliniat faptul că acest lucru reprezintă „o victorie importantă pentru România”, care a fost obținută „după negocieri intense purtate la Bruxelles”: „Am demonstrat că suntem parteneri serioși, capabili să valorificăm oportunitățile oferite de Uniunea Europeană”.

