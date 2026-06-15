Libertatea a întrebat doi economiști care este scenariul financiar pe care șeful statului încearcă să îl evite.

Coaliția anti-piață

Profesorul de economie Cristian Păun spune că președintele încearcă să evite un guvern PSD-AUR, care ar fi anti-piață și care ar duce la retrogradarea României la categoria junk, nerecomandată investițiilor.

„Scenariul cred că este venirea la guvernare a unei coaliții PSD-AUR, care nu ar fi pro-europeană, pro-occidentală, pro-galactică, ci anti-piață, anti-capital și care este de natură populistă. Accesul ar avea drept consecință o depunctare a României la categoria junk, ceea ce ar fi un dezastru”, a spus Păun, pentru Libertatea.

Care este „căderea economică bruscă” de care se teme Nicușor Dan. Profesor: „Un astfel de scenariu se află deja pe masa fondurilor de investiții și a multinaționalelor cu expunere pe România”
Cristian Păun, profesor de economie

Ghilotina cade la o retrogradare financiară

Profesorul a detaliat ce s-ar întâmpla apoi dacă acest lucru va avea loc.

„Fondurile de investiții își vor retrage capitalul, iar multinaționalele își vor restricționa activitatea în România și își vor lichida participațiile. Și asta se va vedea în probleme de deficit, pentru că economia se va duce în cap. Un astfel de scenariu se află deja pe masa fondurilor de investiții și a multinaționalelor cu expunere pe România”
Cristian Păun, profesor de economie

Acesta a afirmat că agențiile de rating nu au schimbat mesajul și au spus și anul trecut că perspectiva este negativă din cauza instabilității politice. Or, tocmai în instabilitate am ajuns, după moțiunea PSD-AUR.

„Noi nu am săltat dinspre junk, perspectiva negativă înseamnă că pe jumătate suntem deja spre junk”, arată acesta.

Prima agenție care va veni să evalueze financiar România este Fitch, care va sosi la final de iulie, după care urmează Moodys în august și Standard & Poors în octombrie.

De ce Italia și Polonia nu au avut aceleași riscuri

„Marea problemă este că nu vedem ruperea PSD de aripa asta anti-piață, ci că se încearcă ruperea unor bucăți din aripa reformistă USR-PNL care să fie date către aripa anti-piață. Poate cu următoarea nominalizare se va reuși o reașezare a valorilor”, a conchis acesta.

Premierul desemnat este liberalul Adrian Veștea, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Întrebat de faptul că în Italia și Polonia au câștigat alegerile forțe considerate de extrema-dreaptă, iar cele două țări nu au probleme financiare, Păun spune că acestea sunt de fapt pro-piață, iar acest lucru a făcut să nu se ajungă la destabilizarea finanțelor publice.

Grija trebuia dinainte de moțiune

Consultantul fiscal Emilian Duca susține că președintele Nicușor Dan trebuia să fie îngrijorat de efectele economice încă dinainte de moțiunea de cenzură care a dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, el spune că este totuși un lucru pozitiv faptul că Executivul nu mai poate da ordonanțe de urgență, deoarece acestea aveau de multe ori efecte adverse, așa cum arată experiența ultimilor ani.

Parlamentul să aprobe reformele din PNRR

În schimb, trebuie ca restul instituțiilor, în frunte cu Parlamentul, Președinția și Justiția, să își facă treaba.

„Domnul președinte trebuia să își facă grija asta înainte de moțiune. Nu e o problemă că nu avem acum un Guvern plin, acesta doar nu poate să dea ordonanțe de urgență, ceea ce e bine. În rest, instituțiile trebuie să își facă datoria. Procurorii trebuie să urmărească mai departe corupția, justiția să judece, Parlamentul să adopte legi pentru a nu pierde banii din PNRR”, a spus Duca, pentru Libertatea.

Care este „căderea economică bruscă” de care se teme Nicușor Dan. Profesor: „Un astfel de scenariu se află deja pe masa fondurilor de investiții și a multinaționalelor cu expunere pe România”
Emilian Duca. Foto: zf.ro

Emilian Duca: „Este depășit de situație”

Acesta îl critică pe președinte, despre care spune că „este depășit de situație” și restant la mai multe capitole.

„Avem în schimb drone care cad, președintele nu a făcut nici până acum raportul privind anularea alegerilor din 2024, nu avem șefi civili la servicii, Justiția face liste (cu inamici – n.r.). Președintele este depășit de situație”, punctează expertul fiscal.

„Mă așteptam să înțeleagă care sunt prioritățile. Prioritatea numărul unu este că România trebuie să fie stat de drept, iar a doua să vegheze la funcționarea instituțiilor, așa cum scrie în Constituție. Și să dea un semnal public atunci când acestea nu funcționează”
Emilian Duca, consultant fiscal

Reformele nu pot fi evitate

În privința economiei, Duca susține că România este dependentă de Uniunea Europeană, iar țara noastră trebuie să îndeplinească reformele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a putea primi banii atașați de acesta.

De îndeplinirea jaloanelor din PNRR depinde primirea a zece miliarde de euro, conform lui Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al fondurilor europene.

În acest caz, el arată cu degetul spre Parlament, unde trebuie votată legea salarizării bugetare și celelalte măsuri necesare terminării PNRR până la 31 august.

„Problema României e că în vârful pixului Ursulei von der Leyen se află banii necesari pentru a plăti pensii și salarii, iar la noi sunt mulți politicieni care înjură UE. În locul lor ar trebui ciocul mic și mai multă acțiune în Parlament pentru a îndeplini jaloanele”, punctează Duca.

În caz contrar, situația economică se va deteriora, iar creditorii vor ajunge să impună măsuri dure României, tot așa cum a pățit Grecia.

„Va fi la impuse”, avertizează consultantul fiscal.

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