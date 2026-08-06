Cei 11 membri ai echipajului au scăpat nevătămați

Un cargou aparținând unei companii din Germania a fost ținta unui atac cu drone în apele Mării Negre, la scurt timp după ce o altă navă comercială a fost vizată de lovituri în regiune. Incidentul s-a soldat cu un incendiu la bord și cu avarierea sistemelor tehnice ale navei, însă membrii echipajului au fost salvați. Cele 11 persoane din echipaj nu au fost rănite.

Nava de transport mărfuri generale „Emil”, aflată în proprietatea companiei germane Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG și navigând sub pavilion liberian, a fost atacată de vehicule drone în Marea Neagră, informează publicația germană BILD.

Incidentul a avut loc la aproximativ 21 de mile marine (circa 39 de kilometri) de portul ucrainean Odesa. În urma loviturilor de dronă, la bordul navei a izbucnit un incendiu puternic, iar mai multe sisteme tehnice și de navigație au scos din funcțiune cargoul.

Echipele de salvare au intervenit rapid, reușind să evacueze întregul echipaj de pe vasul avariat. Potrivit primelor informații, nicio persoană aflată la bord nu a fost rănită în urma atacului.

Conform tabloidului „Bild”, mai multe rachete au distrus și un depozit aparținând companiei germane Liqui Moly, cu sediul în Ulm, la Kiev.

Rusia a confirmat atacul

Ministerul Apărării din Rusia a confirmat ulterior atacurile pe contul său de Telegram, potrivit Antena 3 CNN. Acesta a declarat că dronele de atac au lovit aseară două nave de marfă în Marea Neagră, la sud și est de Odessa, care, potrivit afirmațiilor Rusiei, transportau bunuri militare.

Cea de-a doua navă vizată ar fi fost cargoul de cereale „Mera Queen”, care navighează sub pavilionul Guineei-Bissau. În urma atacului, un membru al echipajului ar fi murit.

Atacul asupra cargoului german vine într-un context extrem de tensionat în zona Mării Negre. Anterior, pe 3 august, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat în Marea Neagră nava „Nadejda”, care transporta fructe și legume din portul turcesc Samsun către orașul rusesc Novorossiisk.

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