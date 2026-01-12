Caricatura din Charlie Hebdo despre tragedia de la Crans-Montana

Caricatura, publicată vineri, în ziua funeraliilor naționale, a stârnit indignare în Elveția. Desenul înfățișează doi schiori cu legenda „Arșii fac schi”și „Comedia anului” făcând referire la filmul „Vacanță fără griji la schi” din 1979.

Reamintim că în urma incendiului devastator de la Crans-Montana, din noaptea de Revelion, au murit 40 de persoane și au fost rănite peste 100. Incendiul a fost asemănat cu tragedia din clubul Colectiv din București, din 2015.

O familie de avocați din Elveția au depus plângere împotriva Charlie Hebdo

Un avocat elvețian și soția sa au depus o plângere penală după ce Charlie Hebdo a publicat caricatura legată de incendiul devastator din Crans-Montana, relatează portalul belgian de știri 7sur7.be. Avocatul și soția sa au depus plângerea la Ministerul Public al cantonului Valais împotriva publicației și a autorului desenului, Eric Salch.

Ce au spus cei doi avocați când au reclamat caricatura din Charlie Hebdo

„Desenul lui Schalch poartă o gravă atingere demnității victimelor. Nu denunță violența, ci o neutralizează prin umor”, au declarat cei doi. Aceștia susțin că caricatura nu are „valoare culturală, artistică, științifică sau informativă”.

Plângerea invocă articolul 135 din Codul penal elvețian, referitor la imaginile violente. Cuplul solicită deschiderea unei anchete penale și acordarea de despăgubiri care, în caz de condamnare, să fie distribuite victimelor prin intermediul statului.

40 de persoane au murit în urma incendiului din clubul din Crans-Montana

În noaptea de 1 ianuarie 2026, o petrecere de Anul Nou dintr‑un bar foarte popular al stațiunii de schi Crans‑Montana, în Elveția, s‑a transformat într‑o tragedie. La barul Le Constellation, un incendiu violent a izbucnit în timpul celebrărilor, iar flăcările s‑au răspândit extrem de rapid în interiorul clubului aglomerat.

Autoritățile elvețiene au confirmat că 40 de persoane au murit în urma incendiului, iar peste 100 au fost rănite, multe dintre ele grav, cu arsuri extinse.

Incidentul s‑a soldat cu victime din mai multe țări, iar unii dintre cei răniți au fost transferați la spitale specializate din alte părți ale Europei. Cauza incendiului este încă anchetată, dar investigațiile au arătat că focul ar fi pornit de la scântei de la bengale ținute în apropierea tavanului, care ar fi aprins materialele inflamabile din interior.