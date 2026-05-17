Pe parcursul unui an, preţul locuinţelor a crescut cu 14,5%, echivalentul unei majorări de 17.538 de euro faţă de aprilie 2025.

Cartierele din București unde apartamentele s-au scumpit cu mii de euro într-o lună

În ciuda unei încetiniri temporare la începutul anului, ritmul anual de creştere a preţurilor a revenit pe o traiectorie ascendentă în aprilie, urcând de la 13,8% în martie la 14,5%.

Evoluţia preţurilor pe parcursul ultimului an a fost marcată de fluctuaţii, cu vârfuri de până la 20% în octombrie 2025 şi minime de 11,4% în februarie 2025.

Zonele din Bucureşti au înregistrat variaţii semnificative ale preţurilor. Cele mai mari creşteri lunare au fost observate în cartierele Aviaţiei (+9.000 de euro), Drumul Taberei (+7.000 de euro), Berceni (+6.000 de euro) şi Militari (+4.000 de euro).

Cartierele din București unde apartamentele s-au ieftinit cu 6.000 de euro într-o lună

În contrast, scăderi semnificative au avut loc în Colentina (-6.000 de euro), Iancului – Mihai Bravu (-6.000 de euro) şi Titan (-5.000 de euro).

Chiar și cu aceste scăderi, accesibilitatea locuinţelor s-a deteriorat în ultimele 16 luni, însă rămâne comparabilă cu nivelurile din 2020 şi 2021, în ciuda unei rate a inflaţiei care depășește 10%.

Potrivit BNR, rata anuală a inflaţiei va creşte şi se va menţine în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele evidenţiate în prognoza din februarie 2026, care anticipa că dinamica inflaţiei va ajunge la 9,8 la sută în iunie.

Pe de altă parte, piaţa imobiliară continuă să se extindă, experții imobiliari vorbind de o creştere de 18,5% faţă de 2025. Sectorul 3 rămâne lider, atrăgând peste un sfert din totalul locuinţelor livrate în ultimii patru ani.

