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Pompierii au intervenit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din municipiul Slatina. Patru persoane au fost transportate la spital.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul locuinţei. La intervenție au participat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, un echipaj de prim ajutor SMURD B2 și o autospecială ABROL.
ISU Olt a transmis că cinci persoane se aflau în locuință în urma izbucnirii incendiului.
„În total, patru persoane au fost transportate la spital”, au precizat reprezentanţii ISU. Este vorba de două persoane vârstnice și doi copii. O fetiță de 7 ani ar fi suferit mai multe arsuri grave.
Intervenţia pompierilor a fost finalizată în jurul orei 02:30, potrivit News.ro. Întregul imobil, cu o suprafaţă de aproximativ 120 de metri pătraţi, a fost afectat de incendiu, iar cauza probabilă este un scurtcircuit.