Cât costă mustul în piețele din București. Sucul dulce și proaspăt se vinde la pahar sau la sticlă

În piețele din București, toamna nu mai este doar despre legumele colorate care se amestecă printre tarabe, ci are, în aceste zile, gustul dulce și ușor înțepător al mustului proaspăt.

Cine intră într-o piață în această perioadă a anului își dă seama că sezonul strugurilor a venit cu tot alaiul lui de tradiții și de pofte pe care oamenii le păstrează de la un an la altul.

Printre lădițele pline cu struguri albi și negri, printre grămezile de ardei, vinete și verze de toamnă, câteva tarabe au devenit adevărate puncte de atracție.

Pentru că acolo, în sticle de plastic așezate una lângă alta sau în pahare umplute pe loc din butoaie mari, curge mustul care anunță, mai convingător decât orice calendar, că vara s-a terminat și că țara a intrat în anotimpul recoltelor.

„Mustul este primul lucru pe care îl caut când apar strugurii”

La una dintre tarabe, oamenii așteaptă cuminți, cu banii pregătiți și cu ochii ațintiți spre recipientele în care mustul proaspăt își păstrează culoarea aurie.

Coada se mișcă într-un ritm care nu pare să deranjeze pe nimeni. Oamenii așteaptă să plece acasă cu o sticlă de 15 lei cu must proaspăt, venit din comunele din Prahova.

„Mustul este primul lucru pe care îl caut când apar strugurii în piață, pentru că îmi amintește de copilărie. Mergeam cu părinții la țară, în Dâmbovița, unde avea ăl bătrân vie... Nu plecam niciodată fără să gustăm din mustul abia făcut”, spune o femeie.

Și-a luat un pahar din „strugure d-ăsta negru”. Pentru unii, paharul este suficient, fiindcă pofta se rezolvă pe loc, între două cumpărături.

Cât costă ceaslaua albă și Hamburgul tămâios

Multă lume cumpără struguri proaspeți pentru consum. Îi bagă în plase, lângă legumele de toamnă, pregătite special pentru zacuscă, care trebuie să reziste peste iarnă.

Ciorchinii grei atârnă în lădițe. Comercianții îi laudă, cumpărătorii îi gustă, iar întrebările despre preț nu mai sunt multe. Mulți cumpără direct, fără să mai negocieze.

Ceasla adusă din Ilfov în Obor costă 6 lei kilogramul. Hamburgul tămâios este 10 lei. Dar lumea abia așteaptă să bea un must proaspăt.

În piețe, tarabele sunt pline cu struguri

„Avem oameni care vin pentru un pahar, beau mustul aici și pleacă. Avem și clienți care cumpără la sticlă, pentru acasă, pentru copii”, spune unul dintre comercianți, în timp ce umple o nouă sticlă și o așază direct în plasa unui cumpărător grăbit.

Lipsește muzica de festival. Dar oamenii se simt bine, își spun poveștile, iar mustul se face direct la presă, la fața locului.

„Mustul are gustul lui și trebuie băut când este proaspăt”

Oamenii spun că mustul nu se cumpără doar pentru că este bun, ci și pentru că este sezonier, iar sezonul lui durează puțin.

„Nu este doar suc de struguri, cum îi spun unii, pentru că mustul are gustul lui și trebuie băut când este proaspăt. Dacă îl bei în piață, printre struguri, parcă are alt farmec”, spune un bărbat care a cumpărat un pahar și încă nu se grăbește să plece.

Cât costă mustul în piețele din București

Este una dintre acele mici bucurii pe care Bucureștiul le descoperă în fiecare toamnă, atunci când piețele capătă miros de struguri, tarabele se umplu de culori, iar oamenii își amintesc că anotimpurile pot fi recunoscute și după gust.