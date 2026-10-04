O nouă centrală electrică pe gaze va deveni operațională în București. Are 3 MW și își ia licența ANRE săptămâna viitoare

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O nouă centrală electrică pe gaze, cu o capacitate de 3,35 MW, urmează să intre în exploatare comercială în București, fiind parte a grupului Electromontaj, anunță publicația e-nergia.ro.
Este situată pe Bulevardul Energeticienilor, nr. 13-15, din sectorul 3, iar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va decide săptămâna viitoare acordarea licenței de operare companiei EM Power SRL.
„Proiect de decizie și raport privind acordarea licenței pentru exploatarea comercială a capacităţii de producere a energiei electrice, societății EM Power SRL”, se arată în documentele ANRE.
După obținerea licenței și înscrierea pe piața de energie, centrala din București va putea începe vânzarea energiei produse.
Centrala, care folosește tehnologie Jenbacher, a fost proiectată pentru echilibrarea sistemului energetic și are o capacitate anuală estimată de producție de aproximativ 20.000 MWh. Testele inițiale au fost demarate în februarie 2026.
EM Power SRL este parte a Grupului Electromontaj, un consorțiu cu o istorie de peste 75 de ani, înființat în 1949.
Compania este controlată indirect de familia Bîlteanu, prin entitatea juridică cipriotă Albertha Enterprises Limited, și completează portofoliul grupului alături de alte firme precum Emfor Montaj și Hidroconstrucția.