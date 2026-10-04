Gigantul spaniol de modă Zara a fost nevoit să retragă de la vânzare un costum de Halloween destinat copiilor, după ce numeroase persoane au semnalat în spațiul public că acesta seamănă izbitor cu uniformele purtate de deținuții din lagărele de concentrare în timpul dictaturii naziste.

Articolul vestimentar în cauză era format dintr-o jachetă și pantaloni cu dungi verticale, conceput să pară uzat și accesorizat cu imprimeuri care imitau sârma ghimpată, potrivit dpa. De asemenea, pe mâneci erau aplicate petice menite să sugereze numere de prizonier.

Mai multe persoane au taxat vehement decizia companiei. Jurnalistul israelian Dov Gil-Har a scris într-o postare pe platforma X că brandul spaniol reușește să își „îngrozească” clienții din Europa cu o nouă idee considerată cel puțin nepotrivită.

„Lanţul spaniol de modă Zara îşi îngrozeşte clienţii din Europa cu încă una dintre ideile sale de coşmar - un costum în stilul lagărelor de concentrare naziste”, a scris jurnalistul israelian Dov Gil-Har într-o postare pe X.

În prezent, costumul nu mai este disponibil în magazinul online al Zara.

„Zara Home regretă orice neînţelegere pe care ar fi putut-o provoca acest costum de Halloween pentru copii, reprezentând un mire. Acesta nu mai este disponibil nici în magazinele noastre, nici online”, a precizat biroul de presă al lanţului de magazine.

Compania nu a oferit însă răspunsuri cu privire la motivele pentru care verificările interne nu au sesizat faptul că acest costum semăna cu uniformele din lagărele de concentrare.

Nu este prima dată când Zara este criticată pentru produse asociate cu nazismul. În 2014, Zara a retras de pe piaţă o cămaşă pentru copii cu dungi albastre şi albe, care avea pe partea stângă a pieptului o stea galbenă cu şase colţuri, asemănătoare cu cele pe care naziştii îi obligau pe evreii din Germania să le poarte.