Primăria Municipiului Constanța a emis autorizația de construire pentru reabilitarea Moscheii Carol I, un important monument istoric și religios al Dobrogei vechi de peste 110 ani, potrivit Muftiatului Cultului Musulman din România. Durata estimată a lucrărilor este de trei ani.

Municipalitatea a emis autorizația de construire

Vor fi realizate lucrări de conservare, restaurare și punere în valoare a elementelor arhitecturale și istorice ale edificiului, cu respectarea statutului său de monument istoric și a funcției sale religioase.

„Emiterea autorizației de construire reprezintă un moment important pentru Muftiatul Cultului Musulman din România și pentru întreaga comunitate musulmană. Moscheea Carol I este un lăcaș de rugăciune, un monument de patrimoniu și un simbol al istoriei Dobrogei și al municipiului Constanța”, a precizat șeful Cultului Musulman din România, Muftiu Muurat Iusuf.

Acesta a transmis mulțumiri Guvernului României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru sprijinul acordat și finanțarea destinată acestui obiectiv de patrimoniu. De asemenea, șeful Cultului Musulman din România își propune să identifice surse suplimentare de finanțare, inclusiv prin programe și fonduri europene, pentru ca lucrările de restaurare și conservare să fie realizate în cele mai bune condiții.

Moscheea este clasificată drept monument istoric de categoria A, fiind de peste un secol un simbol al conviețuirii dintre comunitățile etnice și religioase din Dobrogea.

Istoricul Moscheii Carol I, prima clădire de cult din România la care s-a folosit betonul armat

Moscheea Carol I, cunoscută și sub numele de Marea Moschee din Constanța, este situată în centrul vechi al orașului, în Piața Ovidiu.

Aceasta a fost construită între anii 1910 și 1913 și inaugurată la 31 mai 1913, în prezența Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta. Proiectul a fost realizat de arhitectul Victor Ștefănescu, având sprijinul tehnic al inginerului Gogu Constantinescu.

Din punct de vedere arhitectural, clădirea combină stilul neo-bizantin cu elemente neo-egiptene și maure. Din punct de vedere tehnic, această moschee este prima clădire de cult din România construită din beton armat turnat, folosit la realizarea cupolei și a minaretului.

Minaretul, turnul moscheii, are o înălțime de 47 de metri, iar scara interioară are 140 de trepte, oferind o panoramă spectaculoasă asupra orașului și a Mării Negre.

În interior se găsește un covor oriental celebru, donat inițial de sultanul Abdul Hamid al II-lea pentru geamia de pe insula Ada Kaleh. Luat de pe insulă înainte de inundarea acesteia, covorul a fost adus la Constanța. Este lucrat manual în centrul meșteșugăresc Hereke din Turcia, cântărește aproape 500 kg și se întinde pe o suprafață de peste 140 mp.