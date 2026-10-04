Cât câștigă o chelneriță la Oktoberfest în doar 16 zile de festival. Veniturile depind de încasări și bacșiș

O chelneriță de la Oktoberfest poate câștiga, în medie, peste 5.000 de euro în cele 16 zile ale festivalului berii de la Munchen. Conform publicației germane Bild, într-o singură zi se pot strânge câteva sute de euro doar din bacșiș.

Cât câștigă o chelneriță la Oktoberfest

La festivalul Oktoberfest nu se petrece doar, ci se și muncește. Mii de angajați se asigură că berea, preparatele tradiționale și covrigii ajung la clienți.

Una dintre cele mai căutate ocupații este cea de chelner sau chelneriță, iar în cele 16 zile ale festivalului se poate câștiga, în medie, peste 5.000 de euro. Suma care ajunge efectiv în cont depinde de cortul în care lucrează, de cifra de afaceri și de bacșiș.

Spre deosebire de un salariu fix pe oră, chelnerii de la Oktoberfest primesc o parte convenită din încasările realizate în timpul turei. Astfel, cei care vând mai multe halbe de bere, preparate și alte băuturi câștigă mai mult.

La această sumă se adaugă bacșișul. Potrivit site-ului oficial al Oktoberfest, într-o singură zi se pot strânge câteva sute de euro doar din bacșiș.

Ce presupune munca unei chelnerițe la festivalul berii Oktoberfest

Munca poate fi deosebit de profitabilă în boxele unde se servesc vin și șampanie. În schimb, în zona grădinilor de bere, vremea joacă un rol important. Dacă plouă, numărul clienților scade, iar odată cu acesta scad și încasările și veniturile angajaților.

Jobul de chelner la Oktoberfest este solicitant din punct de vedere fizic. Angajații pot parcurge până la 20 de kilometri pe zi, în timp ce transportă numeroase halbe pline. În același timp, trebuie să rămână amabili și atenți chiar și în momentele aglomerate.

Programul de lucru este, de asemenea, lung și se întinde pe întreaga perioadă a festivalului. În 2026, Oktoberfest a început pe 19 septembrie și se încheie duminică, pe 4 octombrie.

Alte locuri de muncă disponibile la Oktoberfest

Nu doar chelnerii sunt căutați pentru Oktoberfest. În corturile festivalului lucrează, printre alții, angajați în bucătărie, ospătari care se ocupă de servirea berii și personal de securitate.

De asemenea, la Oktoberfest sunt prezenți numeroși vânzători. Printre aceștia se numără cei care vând covrigi, suveniruri și tutun de prizat. Lista locurilor de muncă include și fotografi, testeri de alcool, precum și angajați ai parcurilor de distracții și ai standurilor cu mâncare.

Veniturile diferă considerabil în funcție de ocupație.

În timp ce chelnerii beneficiază de o parte din încasări, angajații parcurilor de distracții sau ai standurilor cu mâncare pot lucra și pentru un salariu fix pe oră. Vânzătorii pot primi, de asemenea, o parte din încasări și își pot suplimenta veniturile prin bacșiș.

Cum să obții un loc de muncă la Oktoberfest

Persoanele care vor să lucreze la Oktoberfest trebuie să înceapă căutarea unui loc de muncă din timp. Multe dintre posturi sunt ocupate deja până la începutul verii.

Totuși, pot apărea și locuri disponibile în ultimul moment.

O variantă este depunerea unei candidaturi direct la administratorii corturilor de la festival. Unele dintre acestea publică ofertele de muncă pe propriile site-uri.

Și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din München publică oferte de locuri de muncă pentru Oktoberfest. Cei care aplică mai târziu se pot înscrie, de asemenea, pe o listă de așteptare. În plus, există platforme specializate care intermediază locuri de muncă la Oktoberfest. Printre acestea se numără oktoberfest-jobs.de și wiesnjobs.de, unde sunt publicate oferte și cereri de angajare.