Ian a stârnit reacții pe rețelele de socializare după concertul susținut vineri, 2 octombrie, la Arenele Romane din București. Mai mulți spectatori au filmat un moment neobișnuit, în care artistul pare să urineze la marginea scenei, în timpul spectacolului.

Concertul Ian & Azteca de la Arenele Romane din București a început cu un moment care a atras atenția spectatorilor și a ajuns ulterior pe rețelele de socializare. Mai multe persoane aflate în public au filmat scena, iar imaginile au fost distribuite ulterior pe TikTok.

În înregistrările realizate din public, Ian poate fi văzut la marginea scenei. La un moment dat, artistul pare să urineze acolo, în timp ce concertul continuă, iar spectatorii se află în fața scenei. Momentul a fost filmat din mai multe unghiuri, iar videoclipurile au început să circule în mediul online.

Până în prezent, Ian nu a oferit public o explicație cu privire la momentul surprins în filmările distribuite pe rețelele de socializare.

Concertul Ian & Azteca a deschis turneul național

Momentul a avut loc în timpul concertului susținut de Ian și Azteca la Arenele Romane, pe 2 octombrie. Spectacolul din București a fost primul concert din turneul național al celor doi artiști. Turneul continuă în mai multe orașe din România, printre care Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Cine este Ian

Ian este unul dintre artiștii cunoscuți ai scenei trap din România. Muzica sa a adunat milioane de ascultări și vizualizări pe platformele online, iar colaborările sale cu alți artiști din zona rap și trap au contribuit la popularitatea sa.

Ajuns la 30 de ani, Ian a debutat în muzică încă din adolescență, când a cântat alături de Azteca, însă după câțiva ani ei au pornit pe drumuri separate. După ce și-a început cariera solo, artistul a avut colaborări cu nume importante din muzică, precum Cabron sau Theo Rose.

Artistul a fost și concurent la Desafio: Aventura, unde s-a sărutat cu Delia, fosta soție a lui Lino Golden.