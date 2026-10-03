Regula de 2 ore care trebuie respectată atunci când pui mâncarea proaspăt gătită în frigider

Cu venirea sezonului rece, supele, tocănițele și mâncărurile preparate în cantități mari revin în meniurile multor familii. Totuși, obiceiul de a lăsa vasele cu mâncare pe blatul din bucătărie peste noapte poate favoriza apariția bacteriilor periculoase, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Sanitară (ANSES) din Franța, conform Selectra.

Pericolul mâncării lăsate la temperatura camerei

„Un preparat lăsat călduț ore întregi pe blat oferă condiții ideale pentru dezvoltarea bacteriilor”, subliniază ANSES. Printre microorganismele periculoase se numără Bacillus cereus, care se găsește frecvent în supe, orez sau paste, și Clostridium perfringens, asociată cu mâncărurile din carne cu sos. Aceste bacterii pot produce toxine rezistente la căldură, ceea ce face ca simpla reîncălzire a mâncării să nu fie suficientă pentru a le elimina.

Un caz extrem, menționat de ANSES, este cel al unui tânăr de 20 de ani care a murit după ce a consumat spaghetti cu sos de roșii gătite cu cinci zile în urmă și păstrate la temperatura camerei. O astfel de tragedie poate fi evitată prin respectarea regulilor de bază pentru depozitarea alimentelor.

Regula celor două ore

Pentru a preveni riscurile, ANSES recomandă ca mâncarea gătită să fie pusă la frigider în cel mult două ore de la preparare. Deși este bine să lăsați aburul să iasă înainte de a o depozita, nu este necesar să așteptați ca mâncarea să ajungă la temperatura camerei. „Mai multe recipiente mici se răcesc mult mai repede decât o oală mare”, explică agenția. Astfel, împărțiți preparatul în porții mai mici, lăsați-le câteva minute să se răcorească și depozitați-le în frigider.

Trucuri pentru răcire rapidă

Dacă aveți o cantitate mare de mâncare, câteva trucuri simple vă pot ajuta să respectați intervalul de două ore:

Puneți oala într-o chiuvetă cu apă rece pentru câteva minute.

Amestecați frecvent mâncărurile mai dense, cum ar fi piureurile sau tocănițele, pentru a accelera răcirea.

Porțiile care nu vor fi consumate în următoarele zile pot fi puse direct în congelator, reglat la -18 °C.

Temperatura frigiderului, un factor esențial

Pentru a păstra alimentele în siguranță, frigiderul trebuie să fie reglat corect. ANSES recomandă o temperatură de maximum +4 °C în zona cea mai rece. Frigiderele mai noi, produse după 2002, sunt dotate cu un indicator al acestei zone, dar este bine să verificați temperatura cu un termometru special pentru frigider, așa cum sugerează și Selectra.

De asemenea, pentru a evita pierderile de energie și riscurile de contaminare, verificați etanșeitatea ușilor frigiderului. Testul cu o foaie de hârtie prinsă în ușă poate indica dacă garnitura mai este eficientă.

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