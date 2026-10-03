Incendiu la o hală plină de vopseluri și diluanți din Sutești, județul Vâlcea. Autoritățile au trimis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens

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Un incendiu puternic a izbucnit într-o hală din Sutești, județul Vâlcea, unde erau depozitate vopseluri și diluanți, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea.
La fața locului, intervin echipe din cadrul Detașamentelor de Pompieri Drăgășani și Râmnicu Vâlcea, Gărzii de Intervenție Măciuca și Punctului de Lucru Bunești, cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de primă intervenție și două autoplatforme.
Din cauza degajărilor masive de fum, populația din apropierea zonei a fost avertizată prin două mesaje Ro-Alert.
Potrivit ISU, incendiul a fost localizat, iar riscul de extindere a fost eliminat.
„Nu sunt persoane surprinse”, au precizat autoritățile pentru sursa asd.