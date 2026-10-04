Florin Răducioiu și logodnica lui, Andreea, s-au căsătorit civil la Primăria Sectorului 1. Fostul internațional și soția sa au sărbătorit evenimentul la un restaurat alături de invitații lor.

A fost o zi plină de emoție și bucurie pentru Florin Răducioiu și partenera lui de viață, Andreea. Fostul internațional român și logodnica sa au făcut pasul cel mare și au spus oficial „da” la Starea Civilă, eveniment care a avut loc ieri la Primăria Sectorului 1 din București.

Florin Răducioiu și Andreea s-au căsătorit

Evenimentul vine la aproximativ un an după ce ei traversaseră o perioadă dificilă în relație și se despărțiseră temporar. Separarea nu a fost însă de durată, iar cei doi au decis să își mai dea o șansă, care s-a dovedit de bun augur prin oficializarea căsătoriei.

Cei doi proaspăt căsătoriți au radiat de fericire în ziua cea mare. Soția fostului fotbalist a optat pentru o rochie albă fără mâneci, într-o tăietură asimetrică — scurtă în față și lungă în spate. Andreea și-a completat ținuta cu o pereche de pantofi eleganți și un buchet rafinat din flori albe și roz.

Florin Răducioiu a impresionat la rândul său printr-o apariție impecabilă. Fostul atacant a purtat un costum cambrat, cu sacou la două rânduri de nasturi și pantaloni în aceeași nuanță. După ceremonia oficială de la Starea Civilă, mirii au sărbătorit evenimentul printr-o petrecere alături de invitații lor, care au distribuit primele imagini pe rețelele de socializare.

Cum s-au cunoscut Florin Răducioiu și Andreea

Povestea de dragoste dintre Florin Răducioiu și Andreea a început în urmă cu câțiva ani, în Italia, prin intermediul unui prieten comun. Relația lor a evoluat frumos, iar la 1 ianuarie 2024, în timpul unei vacanțe, fostul fotbalist a cerut-o în căsătorie. Deși au trecut printr-o scurtă despărțire în 2025, chiar înainte de data preconizată inițial pentru nuntă, cei doi au reușit să depășească neînțelegerile.

Fostul internațional, aflat la a doua căsnicie, a mărturisit că nu se aștepta ca viața să îl aducă alături de o româncă.

„Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit. Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, declara Florin Răducioiu pentru gsp.ro.

Florin Răducioiu și Andreea se află la a doua căsătorie