Ce mărime poartă Oana Roman la haine. A slăbit colosal în ultimele luni

Oana Roman spune că a ajuns să poarte haine cu măsuri mai mici, după ce a slăbit 15 kilograme în aproximativ șase luni. Vedeta a povestit că, la o sesiune recentă de cumpărături, a constatat că pantalonii de mărimea M îi vin lejer și că speră să ajungă în curând la măsura S.

Oana Roman a povestit urmăritorilor săi cum și-a petrecut ziua de sâmbătă. Vedeta a mers la mall împreună cu Isabella, care urma să se întâlnească acolo cu colegii de școală. Deși aglomerația din centrul comercial nu a fost pe placul ei, Oana Roman a avut parte de un motiv de satisfacție în timpul cumpărăturilor. Vedeta a probat o pereche de pantaloni și a observat că îi vine lejer, deși este măsura M.

„Ce agitație și aglomerație la mall. Un vibe foarte prost. Full peste tot. Coada la cabinele de probă. Dar am avut o satisfacție că mi-am cumpărat pantaloni măsura M. Și mi vin ușor lejer. Mă îndrept spre măsura S.”

Oana Roman a slăbit 15 kilograme în șase luni

Oana Roman a vorbit în repetate rânduri despre schimbările prin care a trecut în ultimii ani și despre procesul prin care și-a modificat stilul de viață.

Potrivit propriilor declarații, vedeta a slăbit 15 kilograme în aproximativ șase luni. Oana Roman a precizat că nu și-a dorit o scădere rapidă în greutate și că și-a urmărit starea de sănătate pe parcursul acestui proces.

„Acesta este rezultatul, minus 15 kilograme din martie până acum. Deci nu o slăbire bruscă, nu o slăbire accelerată, ci una lentă, dar sănătoasă. Acesta este dosarul cu toate analizele, investigațiile, controalele și monitorizarea pe care am făcut-o în aceste luni de când am început acest proces. Am fost la doctor, asta este cel mai important de reținut”, a declarat Oana Roman.

Oana Roman și Isabela au primit planuri personalizate pentru slăbit

Vedeta a insistat asupra faptului că procesul de slăbire a fost însoțit, potrivit spuselor sale, de controale medicale și investigații. Oana Roman a explicat că și-a monitorizat evoluția și că a apelat la ajutor medical înainte și în timpul procesului.

Oana Roman a mai povestit că atât ea, cât și fiica sa, Isabela, au primit planuri personalizate. Potrivit vedetei, acestea au inclus recomandări privind alimentația și un tratament format din suplimente și alte medicamente.