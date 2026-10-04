Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat vineri, 2 octombrie, că statul român trebuie să impună anumite „reguli clare” pentru străinii care vin să muncească în țară. El consideră că muncitorii „proveniți din țări non-UE” devin o „problemă” pentru Cluj.

Muncitori din afara UE nu cunosc limba română și cultura locală

Declarațiile au fost făcute de fostul premier Emil Boc în cadrul unui eveniment dedicat Politicii de Coeziune, organizat de Grupul de lucru pentru bugete al Partidului Popular European din legislativul european.

El a susținut că în Cluj-Napoca sunt mai mult de 20.000 de muncitorii care provin din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, atrăgând atenția că aceștia nu cunosc limba română și cultura locală și că, astfel, ar putea deveni „o problemă” în comunitate.

„Legat de muncitori, trebuie să avem o discuție serioasă în România. Am mai mult 20.000 de oameni în orașul meu proveniți din țări non-UE și asta devine o problemă. Ei habar n-au despre limba (română), despre cultură, nu înțeleg nimic despre cultura noastră și despre comportamentul nostru și devin o problemă în comunitate”, a afirmat Emil Boc, potrivit publicației Știri pe surse.

Emil Boc cere câteva reguli pentru muncitorii non-UE

Primarul PNL al municipiului Cluj-Napoca a cerut „teste de bază” pentru persoanele din afara UE atunci când vin să muncească în România.

„Pentru a proteja viitorul comunităților noastre și pentru a preveni nemulțumirile politice, trebuie să stabilim reguli clare pentru oamenii care vin în țara noastră să muncească. Sunt bineveniți, dar cu un test de bază, cu limbă (română n.r.) de bază, integrare de bază, respectarea regulilor de bază din țară, altfel va deveni o problemă uriașă care va afecta calitatea vieții oamenilor. Trebuie să luăm asta în calcul foarte serios acum, până nu este prea târziu”, a adăugat Emil Boc.

El a adăugat: „Nu vreau să fiu extremist, dar dacă nu spui clar ce se întâmplă în societate o să pierdem pe nivel local. Vă spun de la firul ierbii ce se întâmplă, nu din statistici. Se întâmplă chiar acum”.

Boc, mulțumit de modul în care ucrainenii s-au integrat la Cluj-Napoca

Emil Boc a mai spus că statul român trebuie să-și concentreze eforturile pentru a aduce înapoi persoanele care muncesc în alte țări. El a mai susținut că trebuie integrați în comunitate „creștinii din Europa care ne înțeleg mai bine mentalitatea și cultura”.

Primarul consideră că ucrainenii s-au integrat bine în Cluj-Napoca.