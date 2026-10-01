Autoritățile israeliene au avertizat Regatul Unit în legătură cu faptul că Iranul a pus la cale un atac împotriva unei baze militare britanice, dar Guvernul de la Londra a impus la scurt timp după aceea sancțiuni împotriva Israelului, a susținut prim-ministrul Benjamin Netanyahu, potrivit AFP.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că există „indicii puternice” privind implicarea regimului de la Teheran în incidentul de securitate care a avut loc duminică lângă baza aeriană Fairford, în sud-estul Angliei, folosită de armata americană pentru operațiuni în Iran.

Cinci britanici, cu vârste cuprinse între 23 şi 25 de ani, au fost arestaţi, sub acuzații precum „încălcarea legislaţiei provind explozibilii” şi „pregătirea unui act terorist”, după care au fost eliberaţi, luni, pe cauţiune.

Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit luni despre implicarea „unui actor străin” în atacul terorist pus la cale împotriva bazei aeriene Fairford, în timp ce Teheranul a negat orice legătură cu aceste „incident major”.

Aflat în plină campanie electorală și afectat public de noi dezvăluiri de presă precum că a știut despre atacul din 7 octombrie 2023, dar nu a acționat, Benjamin Netanyahu a declarat miercuri seara la postul american de televiziune Fox News că a avertizat Londra pe 8 septembrie în legătură cu un posibil complot iranian. În schimb, se plânge el, Guvernul britanic a ales să interzică importurile de produse provenind din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată.

„Vreţi să ştiţi cât de absurdă este situaţia acolo şi până unde merge propaganda antiisraeliană? Noi le-am transmis britanicilor informaţii clasificate care arătau că va avea loc un atac, un atac orchestrat de către Iran, iar cam a doua zi ei ne-au impus sancţiuni”, a spus premierul israelian.

În urma acestor sancţiuni, Guvernul israelian a decis să închidă Consulatul britanic de la Ierusalim.