Concursul „Întrebarea Zilei” continuă cu o nouă ediție. După doi ani în care am oferit sute de premii, în această ultimă rundă poți câștiga un laptop Apple MacBook Air de 13 inch. În rundele precedente din acest an, am oferit deja un smartwatch Huawei GT3, o tabletă Samsung Galaxy Tab A9+ și un espressor automat Philips din seria 800.