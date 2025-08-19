Oficialul de la Kremlin a purtat o bluză albă inscripționată cu „CCCP”, acronimul fostei Uniuni Sovietice (URSS), un gest interpretat de analiști ca un mesaj simbolic. Apariția a avut un impact imediat: produsul s-a vândut rapid, până la epuizarea stocurilor.

Bluza purtată de Serghei Lavrov este creată de brandul rusesc Selsovet, o companie din Celiabinsk specializată în haine inspirate din moștenirea sovietică. Articolul vestimentar costă aproximativ 120 de dolari și era deja popular pe piața rusă, însă momentul de la summit-ul din Alaska i-a adus o notorietate internațională.

Trump, Putin begin talks at Alaska summitIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Efectul asupra pieței modei a fost imediat. După apariția lui Serghei Lavrov la summit, toate modelele cu inscripția „CCCP” (URSS) s-au vândut în câteva ore. Designerul Ekaterina Varlakova, fondatoarea brandului Selsovet, a declarat pentru presa rusă că nu știa dacă bluza va ajunge direct la ministru, dar că este „o mare mândrie” să vadă piesa purtată de unul dintre cei mai importanți politicieni ai Rusiei.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

În prezent, produsul este disponibil doar pe bază de precomandă, iar termenul de livrare este de cel puțin o lună. În plus, compania a anunțat că pregătește un nou model inspirat de vizita în Alaska, mizând pe valul de atenție internațională. „Sunt convinsă că toată lumea îl va dori”, a spus Ekaterina Varlakova.

Pe rețelele sociale, reacțiile au fost împărțite. Unii internauți au văzut bluza drept un simbol al nostalgiei sovietice și al propagandei politice, în timp ce alții au remarcat că este doar un articol de modă, produs în serie.

Pentru unii observatori occidentali, alegerea lui Serghei Lavrov a fost privită ca o provocare. Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a ironizat pe rețeaua X apariția diplomatului, afirmând: „«Dați-ne jumătate din Ucraina și promitem că ne oprim», spune negociatorul purtând un hanorac cu URSS”.

Într-o notă similară, politicianul belarus Franak Viacorka a subliniat că mesajul vestimentar arată că „regimul Putin trăiește în trecut și vrea să tragă după el Ucraina și Belarus”.

România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat
Recomandări
România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

Pentru cei de la Kremlin, însă, o astfel de alegere nu este întâmplătoare. Serghei Lavrov, care și-a început cariera diplomatică în epoca sovietică, a fost acuzat în repetate rânduri de opoziția rusă că rămâne fidel unei mentalități imperialiste.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câți bani a plătit Mădălin Ionescu în Grecia pentru o masă de patru persoane: „Nu exagerez. Țară care a devenit un miracol economic”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Unica.ro
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Laura Cosoi și soțul ei, veste neașteptată despre ei. După o viață împreună și 4 fetițe frumoase și cuminți ca niște îngerași, acum se dau bătuți. Păcat
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi și soțul ei, veste neașteptată despre ei. După o viață împreună și 4 fetițe frumoase și cuminți ca niște îngerași, acum se dau bătuți. Păcat
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Ilie Bolojan e acuzat de trei federaţii sindicale din învăţământ că dezinformează intenționat
Știri România 12:06
Ilie Bolojan e acuzat de trei federaţii sindicale din învăţământ că dezinformează intenționat
Cate găini ai voie să crești dacă stai la curte în România
Știri România 11:21
Cate găini ai voie să crești dacă stai la curte în România
Parteneri
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Adevarul.ro
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cum arată Cristina Cioran în costum de baie. Vedeta a devenit mamă a doua oară în urmă cu 6 luni
Stiri Mondene 12:15
Cum arată Cristina Cioran în costum de baie. Vedeta a devenit mamă a doua oară în urmă cu 6 luni
Cum se fac pârjoalele moldovenești după rețeta lui chef Horia Manea. Este nevoie de doar câteva ingrediente
Stiri Mondene 12:02
Cum se fac pârjoalele moldovenești după rețeta lui chef Horia Manea. Este nevoie de doar câteva ingrediente
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
ObservatorNews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Mediafax.ro
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

Bogdan Cojocaru: „PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR”
Politică 12:17
Bogdan Cojocaru: „PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR”
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Politică 18 aug.
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează