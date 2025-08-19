Oficialul de la Kremlin a purtat o bluză albă inscripționată cu „CCCP”, acronimul fostei Uniuni Sovietice (URSS), un gest interpretat de analiști ca un mesaj simbolic. Apariția a avut un impact imediat: produsul s-a vândut rapid, până la epuizarea stocurilor.

Bluza purtată de Serghei Lavrov este creată de brandul rusesc Selsovet, o companie din Celiabinsk specializată în haine inspirate din moștenirea sovietică. Articolul vestimentar costă aproximativ 120 de dolari și era deja popular pe piața rusă, însă momentul de la summit-ul din Alaska i-a adus o notorietate internațională.

Efectul asupra pieței modei a fost imediat. După apariția lui Serghei Lavrov la summit, toate modelele cu inscripția „CCCP” (URSS) s-au vândut în câteva ore. Designerul Ekaterina Varlakova, fondatoarea brandului Selsovet, a declarat pentru presa rusă că nu știa dacă bluza va ajunge direct la ministru, dar că este „o mare mândrie” să vadă piesa purtată de unul dintre cei mai importanți politicieni ai Rusiei.

În prezent, produsul este disponibil doar pe bază de precomandă, iar termenul de livrare este de cel puțin o lună. În plus, compania a anunțat că pregătește un nou model inspirat de vizita în Alaska, mizând pe valul de atenție internațională. „Sunt convinsă că toată lumea îl va dori”, a spus Ekaterina Varlakova.

Pe rețelele sociale, reacțiile au fost împărțite. Unii internauți au văzut bluza drept un simbol al nostalgiei sovietice și al propagandei politice, în timp ce alții au remarcat că este doar un articol de modă, produs în serie.

"Just give us half of Ukraine and we promise we will stop" says negotiator wearing USSR sweatshirt. https://t.co/n6gqDLnDAJ — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) August 15, 2025

Pentru unii observatori occidentali, alegerea lui Serghei Lavrov a fost privită ca o provocare. Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a ironizat pe rețeaua X apariția diplomatului, afirmând: „«Dați-ne jumătate din Ucraina și promitem că ne oprim», spune negociatorul purtând un hanorac cu URSS”.

Într-o notă similară, politicianul belarus Franak Viacorka a subliniat că mesajul vestimentar arată că „regimul Putin trăiește în trecut și vrea să tragă după el Ucraina și Belarus”.

Pentru cei de la Kremlin, însă, o astfel de alegere nu este întâmplătoare. Serghei Lavrov, care și-a început cariera diplomatică în epoca sovietică, a fost acuzat în repetate rânduri de opoziția rusă că rămâne fidel unei mentalități imperialiste.

