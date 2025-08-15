Conform unor imagini de la fața locului, Serghei Lavrov, un diplomat de carieră aflat la conducerea Ministerului rus de Externe din martie 2004, a sosit la Anchorage într-o ținută neobișnuită pentru statutul său oficial, dar cu un mesaj clar pentru Statele Unite și sfidător pentru o bună parte din Europa. Mai exact, Lavrov (74 de ani) a venit într-o bluză albă inscripționată cu literele chirilice CCCP, adică URSS.

Șeful său de la Kremlin, Vladimir Putin, a deplâns anterior destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, considerând-o „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut”.

Spre indignarea fostelor colonii sovietice – țările baltice, țările din Caucaz, țările din Asia Centrală, Belarus, Ucraina și Republica Moldova -, Putin susține că URSS este „Marea Rusie” sau „Rusia istorică”. Propagandiștii Kremlinului impută și acum Statelor Unite destrămarea URSS. În plus, au pretenții asupra Alaskăi, un teritoriu pe care Imperiul Rus l-a vândut Statelor Unite. Prin urmare, nu există niciun dubiu că Putin ar miza pe orice, chiar și pe lingușirea lui Trump, pentru a reface proiectul imperialist „Marea Rusie”.

Înainte de lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, Kremlinul a cerut retragerea trupelor NATO din țările care s-au aflat cândva sub controlul URSS, incluzând aici România și aproape jumătate din Germania. De-a lungul războiului din Ucraina, unii oficiali ruși au amenințat în mod repetat că trupele ruse vor ajunge până la Berlin, asta deși erau împotmolite în lupte de uzură în sud-estul Ucrainei.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin are loc astăzi, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson. Potrivit unui ultim anunț făcut de Casa Albă, summitul va începe la ora locală 11.00 (22.00 ora României).

