Conform unor imagini de la fața locului, Serghei Lavrov, un diplomat de carieră aflat la conducerea Ministerului rus de Externe din martie 2004, a sosit la Anchorage într-o ținută neobișnuită pentru statutul său oficial, dar cu un mesaj clar pentru Statele Unite și sfidător pentru o bună parte din Europa. Mai exact, Lavrov (74 de ani) a venit într-o bluză albă inscripționată cu literele chirilice CCCP, adică URSS.

Șeful său de la Kremlin, Vladimir Putin, a deplâns anterior destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, considerând-o „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut”.

Spre indignarea fostelor colonii sovietice – țările baltice, țările din Caucaz, țările din Asia Centrală, Belarus, Ucraina și Republica Moldova -, Putin susține că URSS este „Marea Rusie” sau „Rusia istorică”. Propagandiștii Kremlinului impută și acum Statelor Unite destrămarea URSS. În plus, au pretenții asupra Alaskăi, un teritoriu pe care Imperiul Rus l-a vândut Statelor Unite. Prin urmare, nu există niciun dubiu că Putin ar miza pe orice, chiar și pe lingușirea lui Trump, pentru a reface proiectul imperialist „Marea Rusie”.

Înainte de lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, Kremlinul a cerut retragerea trupelor NATO din țările care s-au aflat cândva sub controlul URSS, incluzând aici România și aproape jumătate din Germania. De-a lungul războiului din Ucraina, unii oficiali ruși au amenințat în mod repetat că trupele ruse vor ajunge până la Berlin, asta deși erau împotmolite în lupte de uzură în sud-estul Ucrainei.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin are loc astăzi, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson. Potrivit unui ultim anunț făcut de Casa Albă, summitul va începe la ora locală 11.00 (22.00 ora României).

Cei 500 de lei pentru anul şcolar 2024 - 2025, virați pe cardurile educaționale, pot fi cheltuiți doar până la data de 31 august 2025
12:12
Cei 500 de lei pentru anul şcolar 2024 – 2025, virați pe cardurile educaționale, pot fi cheltuiți doar până la data de 31 august 2025
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!". O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20.00
12:05
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20.00
Anunțul făcut de Mirela Vaida, după ce a înlocuit-o temporar pe Simona Gherghe la „Mireasa". Vestea despre „Acces Direct"
12:30
Anunțul făcut de Mirela Vaida, după ce a înlocuit-o temporar pe Simona Gherghe la „Mireasa”. Vestea despre „Acces Direct”
Cât costă cizmele purtate de Delia în plină vară. Apariția excentrică a vedetei. „Cred că lucrează la circ. Mai lipsește mătura"
11:50
Cât costă cizmele purtate de Delia în plină vară. Apariția excentrică a vedetei. „Cred că lucrează la circ. Mai lipsește mătura”
De ce nu a venit Nicușor Dan la Ziua Marinei de la Constanța. Este prima dată în ultimul deceniu când președintele lipsește
Exclusiv
10:24
De ce nu a venit Nicușor Dan la Ziua Marinei de la Constanța. Este prima dată în ultimul deceniu când președintele lipsește
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
10:09
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
