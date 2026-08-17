Datele avansate de oficialii SUA sunt aproape duble față de cele ale instituțiilor de monitorizare

Chris Wright a declarat recent că, în ultima săptămână, prin Strâmtoarea Ormuz au trecut, în medie, 9 milioane de barili de petrol pe zi. Această afirmație contrazice atât datele furnizate de serviciile de monitorizare maritimă, cât și declarațiile Iranului, care susține că strâmtoarea este închisă. „Devine din ce în ce mai dificil să știm cât petrol părăsește Golful,” afirmă Hamad Hussain, economist la Capital Economics, citat de CNN.

Potrivit serviciilor de monitorizare precum Kpler și Windward Intelligence, doar aproximativ 4 milioane de barili de petrol au fost transportați zilnic din Golful Persic. Aceste date iau în considerare și aproximativ 7 milioane de barili pe zi transferați prin conducte ocolitoare, totalizând între 11 și 12 milioane de barili zilnic – mult sub nivelul de 20 de milioane de barili pe zi exportat înainte de izbucnirea războiului cu Iranul. Cu toate acestea, Wright a susținut că, pe 8 august 2026, volumul total de petrol care a părăsit Golful ar fi depășit pragul de 20 de milioane de barili.

Cât petrol mai pleacă, de fapt, din Golful Persic? Datele despre petroliere arată o situație mai complicată decât ar dori SUA
Rutele maritime din Strâmtoarea Ormuz Captură CNN

Rutele maritime din Strâmtoarea Ormuz Captură CNN

Jumătate din traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost format din nave „fantomă”

Firmele de monitorizare a transportului maritim, precum Kpler, folosesc o rețea globală de 13.000 de receivere și sateliți care urmăresc peste 350.000 de nave. Cu toate acestea, ele nu pot explica diferența dintre cifrele oferite de Wright și propriile date.

„Nu este posibil să reconciliem discrepanțele dintre ceea ce vedem și ceea ce citează el,” a declarat Matt Smith, director de cercetare în domeniul mărfurilor la Kpler. Alte companii, precum Windward Intelligence, folosesc imagini satelitare și inteligență artificială pentru a monitoriza navele, inclusiv cele care își opresc transponderele pentru a evita detectarea.

Hussain a subliniat că, pe măsură ce tensiunile din regiune escaladează, tot mai multe nave încearcă să-și mascheze poziția și încărcătura pentru a evita atacurile. În ultimele săptămâni, aproape jumătate din traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost format din nave „fantomă”, comparativ cu doar o optime acum o lună. Departamentul pentru Energie al SUA susține că aceste metode de mascare ar putea explica fluxurile nedeclarate de petrol.

Piața nu poate să consume în mod constant din rezerve la nesfârșit, averitzează specialiștii

Această incertitudine privind volumul real de petrol care traversează strâmtoarea are implicații serioase pentru piața globală. Stocurile mondiale de petrol sunt cu 1,5-1,9 miliarde de barili mai scăzute decât erau la începutul războiului din regiune, conform estimărilor citate de CNN. Cu toate acestea, piețele au ales să mizeze pe asigurările administrației Trump, menținând prețurile petrolului mai scăzute decât s-ar fi așteptat în urma unei crize majore de aprovizionare.

Iranul îi transmite lui Donald Trump să „accepte că a fost învins” și că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă
Iranul îi transmite lui Donald Trump să „accepte că a fost învins” și că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă. Foto Getty Images

„Piața nu poate să consume în mod constant din rezerve la nesfârșit,” avertizează Dan Pickering, fondatorul Pickering Energy Partners. „Mai devreme sau mai târziu, rezervele se vor epuiza.”

În iunie, Natasha Kaneva, șefa strategiei globale pentru mărfuri la JPMorgan, a admis că prețurile relativ scăzute ale petrolului au determinat-o să reevalueze volumul de petrol care ar putea părăsi Golful Persic, sugerând că ar putea exista cantități semnificative de petrol „clandestin” transportate de nave cu transponderele oprite.

În timp ce negocierile sunt în impas și regimul de la Teheran insistă să înalce dreptul internațional prin restricționarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, administrația Trump pregătește măsuri fără precedent pentru izolarea economică a Iranului.

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