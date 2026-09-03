Canalele de Telegram Mash, Baza și Shot relatează că generalul-maior Nikolai Varpahovici (56 de ani) a fost vizat joi dimineață de o tentativă de asasinat. Un motociclist a deschis focul cu un pistol și l-a împușcat în cap și în abdomen în fața casei sale, după care a fugit de la locul atacului. Generalul a fost internat în stare gravă, iar Comitetul de Anchetă a deschis un dosar penal pentru tentativă de asasinat.

An assassination attempt targeted Maj. Gen. Nikolai Varpakhovich, commander of Russia's 22nd Heavy Bomber Aviation Division, in Saratov region at about 07:00 on September 3. The attacker allegedly waited for him near a private residence in Probuzhdenie and fired two pistol shots,… pic.twitter.com/ydbxaU8QfT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2026

Generalul-maior Nikolai Varpahovici este comandantul Diviziei 22 de Bombardiere Grele din cadrul Aviației de Rază Lungă a Forțelor Aerospațiale Ruse.

Pe 31 august, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală de la Kiev l-au indicat pe generalul rus Varpahovici drept una dintre persoanele implicate în atacul cu rachete asupra spitalului de copii Ohmatdet (8 iulie 2024) şi a hotelului Sapphire din Kramatorsk. Potrivit anchetatorilor, el este cel care a dat ordin pentru atacarea spitalului de copii.

Divizia 22 deține aeronave strategice şi cu rază lungă de acţiune implicate în atacuri aeriene asupra Ucrainei.

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