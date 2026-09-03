Itamar Ben Gvir, un lider al extremei drepte israeliene, şi-a stabilit ca obiectiv plecarea a 250.000 de palestinieni din Gaza în decurs de un an, urmată de plecarea, în următorii şase ani, a restului celor aproximativ două milioane de locuitori ai acestui teritoriu devastat de război.

„Este realist”, a asigurat Ben Gvir, un pilon al coaliţiei guvernamentale conduse de premierul Benjamin Netanyahu.

El a afirmat, de asemenea, că mai multe ţări sunt „dispuse” să-i primească pe locuitorii din Gaza, fără a preciza care anume.

Itamar Ben Gvir a prezentat acest plan înainte de alegerile legislative din Israel, programate pe 27 octombrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins acum câteva săptămâni continuarea planului de pace propus de Donald Trump și care prevedea de-acum retragerea armatei israeliene din Gaza concomitent cu dezarmarea Hamas.

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